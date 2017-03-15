کلنگ احداث سالن اجتماعات بزرگ مهر زده شد

به گزارش خبرنگار مهر ، فرماندار شهرستان مهر ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه عمرانی که با حضور حجت الاسلام موسوی لاری، رئیس شورای شهر، شهردار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس و جمعی از مردم شهرستان مهر و اعضا دبیرخانه ریحانه النبی گفت: یکی از دستاورهای فرهنگ و ارشاد در شهرستان مهر فارس آوردن بخش خصوصی در ساخت پروژه های عمرانی است.

سید محمد موسوی با بیان اینکه مجموعه پلاتو «ریحانه» که امروز کلنگ آن به زمین زده شد، در ۳ بخش شامل سالن همایش، سالن اجتماعات و ساختمان اداری است، با این نوید که سال آینده ساخت این سالن به پایان برسد اعلام کرد: این پروژه در ۳،۷هکتار قرار دارد که در شهر جدید طراحی شده است.

وی ادامه داد: طراحی کالبدی پروژه شهر جدید تقریبا شبیه پیکر بدن انسان است که این سالن در انتهای ساق پای این بدن قرار گرفته است.

موسوی اعلام کرد: سالن اجتماعات شهر مهر افزون بر این، کاربری موزه هم دارد که می تواند فضای جانبی داشته باشد.

فرماندار مهر عنوان کرد: در پشت این سالن خیمه های دوقلویی ساخته خواهد شد که کاربری همگانی دارد ضمن اینکه چیدمان این چادرها به سرعت می تولند تغییر کند.

وی ارتفاع سالن اجتماعات نامبرده را ۷ و ۴۰ عنوان کرد و افزود: این ارتفاع امکان این را می دهد که یک بالکن هم سالن مزبور داشته باشد. از این رو افزون بر ۵۶۰ صندلی سالن اصلی می توان به شمار ۱۲۰ نفر میهمان ویژه در بالکن جای داد.

موسوی از ایجاد ۲گالری هنری در سالن اجتماعات یادشده خبر داد و گفت: تلاش می شود ظرف ۹ماه فاز نخست این مجموعه تحویل داده شود و چادرهای دوقلو با گنجایش ۱۰هزار نفر اواخر آذرماه آینده افتتاح شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس هم با توجه به شکل گرفتن مشارکتهای مردمی به ویژه در جریان برپایی همایش ملی «ریحانه النبی» توسط شهروندان مهری گفت: مردم این شهرستان به واسطه عشق و علاقه ای که به حضرت زهرا(س) دارند تمام امکانات خود را در اختیار میهمانان این همایش گذاشتند.

بهزاد مریدی از سوی اهالی فرهنگ و مردم فارس این مجاهدت مردم شهرستان مهر را ستود و یادآور شد: این همت و تلاش به واسطه علاقه ایست که مردم فارس به اهل بیت(ع) دارند در این همایش متجلی شد.