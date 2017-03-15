دولت تدبیر و امید ۸۶۰۰ میلیاردتومان درهمدان سرمایه گذاری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر چهارشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: ۸۶۰۰ میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید در همدان سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ هتل جدید در همدان در حال ساخت است، گفت: ۸۰ درصد سرمایه گذاری انجام شده در استان همدان در بخش صنعت بوده است.

استاندار همدان با بیان اینکه دستگاههای خدمات رسان باید با تولید همراهی کنند و خود را در مقابل تولید نبینند، گفت: کشور در نبود سرمایه گذار آسیب می بیند.

نیکبخت با بیان اینکه سرمایه گذار زمانی می آید که ببیند ما آنها را محترم می دانیم، تاکید کرد: امسال مسافران نوروزی هم برای تفریح و هم برای محک زدن استان به همدان می آیند و باید هر چه گفته ایم، درست باشد.

وی با تاکید بر اینکه میهمانان نوروزیباید با خاطره ای خوش از همدان بر گردند و همه نیازها برای مسافرین فراهم باشد، ادامه داد: ۱۷۰۰ کارگاه جدید در استان همدان ایجاد شده است.

نیکبخت عنوان کرد: توسعه مشاغل خرد و خانگی پایدار تاثیر بسیاری در اشتغال و تولید دارند و اگر استان بر ریل توسعه قرار گرفته نتیجه همکاری دولت و بخش خصوصی در استان است.

استاندار همدان گفت: در استان همدان همه خدمتگزاران مردم آماده همکاری برای تولید و اشتغال هستند.

وی گفت: باور همه ما این است که تولید و اشتغال، راه نجات کشور است کمااینکه بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید شده است