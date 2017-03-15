  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

رئیس سازمان هواشناسی:

تعطیلات نوروزی بارانی خواهد بود/سال ۹۶ هم خشکسالی داریم

تعطیلات نوروزی بارانی خواهد بود/سال ۹۶ هم خشکسالی داریم

رئیس سازمان هواشناسی گفت: تا نیمه فروردین بارندگی از حد نرمال بیشتر است اما در ادامه سال زراعی شاهد کم بارشی و خشکسالی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزگار در نشست خبری پایان سال این سازمان ضمن ارائه پیش بینی فصلی هواشناسی کشور، اظهارداشت: از حالا تا نیمه فروردین ماه بارندگی در حد نرمال و در نیمه غربی کشور بیش از میزان نرمال خواهد بود.

وی افزود: از نیمه دوم فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه بارش ها کم می شود و حتی در نیمه غربی ها کمتر از حد نرمال خواهد بود و در باقی مانده بهار بارش ها در حد نرمال همان بازه زمانی پیش بینی شده است.

رئیس سازمان هواشناسی درباره وضعیت دمای کشور در ماه های پیش رو گفت: دما در نیمه اول فروردین ماه یک درجه پایین تر از دمای نرمال هر منطقه و در نیمه دوم فروردین تا نیمه اردیبهشت در حدود دمای نرمال خواهد بود.

وی تصریح کرد: در تهران بارش ها نرمال است اما شاهد کم بارشی ۴.۵ درصد تا ۱۰ درصد تا پایان سال زراعی جاری نوسان خواهد داشت.

پرهیزگار در خصوص آینده نگری سال زراعی جاری نیز گفت: تا پایان تابستان میانگین کم بارشی ۱۵ تا ۲۰ درصد را در کل کشور شاهد خواهیم بود یعنی امسال ادامه خشکسالی سال های اخیر را تجربه خواهیم کرد و بارش بیش از حد نرمال نخواهد رفت به همین دلیل باید منابع آب را مدیریت کنیم و هم مردم و هم مسئولان این موضوع را در نظر داشته باشند.

کد مطلب 3933382
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها