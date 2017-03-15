تعطیلات نوروزی بارانی خواهد بود/سال ۹۶ هم خشکسالی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزگار در نشست خبری پایان سال این سازمان ضمن ارائه پیش بینی فصلی هواشناسی کشور، اظهارداشت: از حالا تا نیمه فروردین ماه بارندگی در حد نرمال و در نیمه غربی کشور بیش از میزان نرمال خواهد بود.

وی افزود: از نیمه دوم فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه بارش ها کم می شود و حتی در نیمه غربی ها کمتر از حد نرمال خواهد بود و در باقی مانده بهار بارش ها در حد نرمال همان بازه زمانی پیش بینی شده است.

رئیس سازمان هواشناسی درباره وضعیت دمای کشور در ماه های پیش رو گفت: دما در نیمه اول فروردین ماه یک درجه پایین تر از دمای نرمال هر منطقه و در نیمه دوم فروردین تا نیمه اردیبهشت در حدود دمای نرمال خواهد بود.

وی تصریح کرد: در تهران بارش ها نرمال است اما شاهد کم بارشی ۴.۵ درصد تا ۱۰ درصد تا پایان سال زراعی جاری نوسان خواهد داشت.

پرهیزگار در خصوص آینده نگری سال زراعی جاری نیز گفت: تا پایان تابستان میانگین کم بارشی ۱۵ تا ۲۰ درصد را در کل کشور شاهد خواهیم بود یعنی امسال ادامه خشکسالی سال های اخیر را تجربه خواهیم کرد و بارش بیش از حد نرمال نخواهد رفت به همین دلیل باید منابع آب را مدیریت کنیم و هم مردم و هم مسئولان این موضوع را در نظر داشته باشند.