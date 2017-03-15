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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

آغاز طرح نوروزی امداد و نجات ستاد خدمات سفر در بخش زرآباد

آغاز طرح نوروزی امداد و نجات ستاد خدمات سفر در بخش زرآباد

کنارک - طرح نوروزی امداد و نجات ستاد خدمات سفر بخش زرآباد شهرستان کنارک با حضور دستگاه های عضو این ستاد در شهر زرآباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر زرآباد ظهر امروز در مراسم آغاز اجرای این طرح اظهار داشت: طرح نوروزی امداد و نجات از تاریخ ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۹۶ به مدت ۲۰ روز با حضور دستگاه های امداد و نجات و خدمات رسان اجرا می شود.

خیرمحمد نهنگی افزود: در راستای اجرای این طرح نیروهای دستگاه های عضو ستاد تسهیلات سفر نوروزی در سطح بخش زرآباد مستقر می شوند.

وی ادامه داد: ایجاد امنیت و آرامش برای مسافران نوروزی و فراهم نمودن فضایی آرام در سطح جاده ها برای کاهش تصادفات از اهداف اجرای این طرح است.

کد مطلب 3933386

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