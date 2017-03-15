آغاز طرح نوروزی امداد و نجات ستاد خدمات سفر در بخش زرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر زرآباد ظهر امروز در مراسم آغاز اجرای این طرح اظهار داشت: طرح نوروزی امداد و نجات از تاریخ ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۹۶ به مدت ۲۰ روز با حضور دستگاه های امداد و نجات و خدمات رسان اجرا می شود.

خیرمحمد نهنگی افزود: در راستای اجرای این طرح نیروهای دستگاه های عضو ستاد تسهیلات سفر نوروزی در سطح بخش زرآباد مستقر می شوند.

وی ادامه داد: ایجاد امنیت و آرامش برای مسافران نوروزی و فراهم نمودن فضایی آرام در سطح جاده ها برای کاهش تصادفات از اهداف اجرای این طرح است.