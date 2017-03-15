رئیس فدراسیون گلف متقاضی واگذاری زمین انقلاب به این فدراسیون شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، به دنبال لغو واگذاری و مزایده زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب، رئیس فدراسیون گلف با ارسال نامه ای از سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد در قالب ترک تشریفات مزایده زمین گلف به این فدراسیون واگذار شود.
در بخشی از این نامه آمده است:
وزیر محترم ورزش و جوانان
با سلام و تحییت
احتراماً همانگونه که مستحضرید زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران به عنوان یک نماد و سرمایه ملی، تنها زمین گلف استاندارد در کشور می باشد که مورد استفاده عموم گلفبازان، سفرا و کارکنان سفارتخانه های خارجی و وابستگان تجاری و بازرگانی قرار دارد و عمده برنامه های آموزشی، استعدادیابی، مسابقات و لیگها، اردوهای تیم ملی و کلاسهای مربیگری توسط فدراسیون و با همکاری مطلوب مدیریت محترم مجموعه ورزشی انقلاب در این زمین برگزار می شود.
علیذا با امعان نظر به دیدگاههای حکیمانه و عالمانه حضرتعالی در خصوص برون سپاری اماکن ورزشی و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و با توجه به نیاز و ضرورت دسترسی مستقیم فدراسیون گلف به زمین موصوف و استفاده بهینه از آن جهت تحقق برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت از جمله دستیابی به کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ ژاپن، مستدعی است مقرر فرمائید زمین مذکور با قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات مزایده در اختیار این فدراسیون قرار گیرد.
پیشاپیش به نیابت از جامعه گلف کشور از دستورات مساعدی که مبذول می فرمائید سپاسگزارم.
کیکاوس سعیدی
رئیس فدراسیون
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