برخورد با تبلیغات زود هنگام انتخاباتی/ تاکید برحفظ شئونات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مزارعی ظهر چهار شنبه در نشست شورای اداری استان افزود: باید در استان این فرهنگ جا بیوفتند که انتخابات قومی و قبیله ای نباشد و و انتخاب بر اساس شایسته سالاری باشد.

مزارعی با بیان اینکه رعایت شعونات در حوزه انتخابات الزامی است تاکید کرد: یکی از جرایم رتبه دار در استان تهمت و افترا است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت ها و امکانات دولتی در راستای انتخابات شرعأ جایز نیست و قانونا نیز جرم است اظهار کرد: برخورد با این موارد در دستور کار قرار دارد.

مزارعی از رصد در حوزه فضای مجازی خبر داد و گفت: نظارت های لازم در این حوزه نیز انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: با تخریب چهره نظام به هر طریق برخورد بدون اغماض می شود.

مزارعی در بخش دیگری از سخنانش به انتقال فرهنگ ایلی، عشایری و اخلاق مدارانه با حرکت و برخورد شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی اشاره کرد و اظهار داشت: مسافران سفیران انتقال فرهنگ استات به دیگر استان ها هستند.

مزارعی نظارت در حوزه های ارائه خدمات عمومی، نظارت بر قیمت ها و... در این ایام را ضروری دانست، و عنوان کرد: توجه به حوزه نظافت شهری، منابع طبیعی و عرصه های محیط زیست نیز باید رعایت شود.