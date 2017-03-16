به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته رو به پایان رقابت های باشگاهی در رشته هایی مانند شطرنج، گلف، کاراته و تکواندو به پایان رسید. رقابت های لیگ برتر هم پیگیری شد و دو تیم پرسپولیس و استقلال هم دیدارهای خود در لیگ قهرمانان را دنبال کردند.

در این هفته البته اتفاقات مهم دیگری هم رقم خورد مانند نهایی شدن اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک در مرحله اول، سقوط فوتبال ایران در رنکینگ فیفا، جهانی شدن فوتبال ساحلی با قهرمانی در آسیا، مرگ مشکوک یک بوکسور و اعلام فهرست جدید کارلوس کی روش.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به شرح زیر است:

سقوط فوتبال ایران در رنکینگ جهانی

بر اساس رده بندی جدید فیفا که مربوط به ماه مارچ ۲۰۱۷ میلادی است، فوتبال ایران که ماه گذشته در جایگاه ۳۲ جهان قرار داشت، یک پله سقوط کرد و با مجموع ۷۹۴ امتیاز در رده ۳۳ قرار گرفت. البته با وجود این سقوط، فوتبال کشورمان در میان تیم های آسیایی همچنان صاحب جایگاه نخست است.

پیروزی سرخابی ها پیش از دیدار آسیایی

هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر که با پیروزی ۲ بر یک استقلال برابر ساپیا آغاز شده بود، پنجشنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری شد. در جریان این دیدارها پرسپولیس با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد. ماشین سازی با همین نتیجه برابر نفت آبادان به برتری دست یافت و دیدار دو تیم ذوب آهن و نفت تهران هم با تساوی یک بر یک به پایان رسید. سایر دیدارهای این هفته از مسابقات جمعه برگزار شد که طی آن دیدار تیم های گسترش فولاد برابر صبا و فولاد برابر تراکتورسازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. سیاه جامگان و سپاهان به تساوی یک بر یک بسنده کردند. پدیده تنها تیم برنده در این روز از مسابقات بود که با ۲ گل پیکان را شکست داد.

دانشگاه آزاد قهرمان سوپر لیگ کاراته شد

ذهمین دوره رقابت های سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور با قهرمانی دانشگاه آزاد در به پایان رسید. این تیم که با پیروزی برابر پاس قوامین راهی دیدار نهایی مسابقات شده بود، در فینال مناطق نفت خیز جنوب را شکست داد و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. در بخش بانوان نیز دانشگاه پیام نور فارس به عنوان قهرمانی دست یافت.

دختران والیبال ایران نهم آسیا شدند

تیم والیبال نوجوانان دختر ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا امروز مقابل «ساموآ» قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. ملی‌پوشان با این پیروزی به عنوان نهمی رسیدند.

قاسم رضایی در جمع برترین فرنگی کاران جهان

اتحادیه جهانی کشتی جدیدترین رده بندی برترین فرنگی کاران جهان در ماه گذشته میلادی را اعلام کرد. در این رده بندی قاسم رضایی دارنده مدال برنز المپیک در جایگاه سوم وزن ۹۸ کیلوگرم و سعید عبدولی دارنده مدال برنز المپیک در جایگاه چهارم وزن ۷۵ کیلوگرم قرار دارند.

برتری استقلال برابر لوکوموتیو در لیگ قهرمانان

دوشنبه این هفت روز ورزش و در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم لوکوموتیو ازبکستان رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال به اتمام رسید. فرشید اسماعیلی (۳۷) و علی قربانی (۸۴) برای استقلال گلزنی کردند. این نتیجه در حالی به دست آمد که استقلال در دیدار اول خود در لیگ قهرمانان آسیا مغلوب الاهلی امارات شد و در دومین دیدار توانست التعاون عربستان را از پیش رو بردارد.

تیم ملی فوتبال ساحلی هم قهرمان شد و هم جهانی

تیم ملی فوتبال ساحلی پس از صعود از مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، در دیدار نهایی این رقابت ها که به میزبانی مالزی در جریان بود، به مصاف امارات رفت و موفق شد این تیم را ۷ بر ۲ شکست دهد و به عنوان قهرمانی دست یافت. ساحلی بازان فوتبال ایران در حالی این عنوان را از آن خود کردند که با صعود به فینال صاحب سهمیه جام جهانی هم شده بودند.

پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک نهایی شد

اعضای هیات اجرایی آخرین نشست خود در سال جاری را طی سال جاری برگزار کردند و طی آن برای چندمین بار اصلاح اساسنامه که به خاطر ابلاغ قانون انتزاع دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک از یکدیگر، در دستور کار قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار دادند. در پایان این نشست که در غیاب رسول خادم، علی کفاشیان و فضل الله باقرزاده برگزار شد، کار اصلاح اساسنامه نهایی و پیش نویس آن برای ارائه به هیات وزیران و کمیته بین المللی المپیک آماده شد.

برترین های لیگ گلف مشخص شدند

شانزدهمین دوره مسابقات گلف باشگاهی کشور پس از دو روز رقابت میان ۱۷ تیم شرکت کننده با شناخت بهترین های شرکت کننده در دو بخش تیمی و انفرادی به پایان رسید. در بخش تیمی این رقابت ها نفت و گاز مسجدسلیمان قهرمان شد و تیم های ملی حفاری اهواز و سورتمه اهواز دوم و سوم شدند. در بخش انفرادی نیز حمیدرضا شهنی اول شد، عباس قنبری به عنوان دومی رسید و حمیدرضا شینی عنوان سومی این رقابت ها را از ان خود کرد.

پایان لیگ والیبال با قهرمانی بانک سرمایه

دومین دیدار از مرحله نهایی لیگ برتر والیبال یکشنبه گذشته میان دو تیم بانک سرمایه و پیکان برگزار شد که در نهایت شاگردان مصطفی کارخانه در تیم بانک سرمایه توانستند با نتیجه ۳ بر صفر پیکان را شکست دهند و قهرمان لیگ برتر شوند.آنها در نخستین دیدار از مرحله نهایی لیگ برتر والیبال نیز موفق به شکست ۳ بر ۲ پیکان شده بودند. بدین ترتیب بانک سرمایه عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به دست آورد. همچنین در رده بندی نهایی بعد از بانک سرمایه و پیکان، تیم شهرداری ارومیه که در دیدار رده بندی موفق به شکست سایپا شده بود در جایگاه سوم قرار گرفت.

خوزستان قهرمان مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر شد

در پایان مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر که به مدت سه روز در اهواز برگزار شد و در رقابت میان ۴۲ وزنه بردار از ۱۰ کشور، تیم خوزستان صاحب ۶۲۳ امتیاز شد و با اختلاف ۵ امتیاز نسبت به تیم جوانان ایران، روی سکوی قهرمانی ایستاد. تیم خوزستان در این رقابتها صاحب ۱۱ مدال طلا، ۸ نقره و ۵ برنز شد. بعد از خوزستان، تیم جوانان ایران با ۶۱۸ امتیاز و کسب ۱۱ مدال طلا، ۶ نقره و ۶ برنز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تیم ترکیه با ۵۴۵ امتیاز سوم شد.

مقصودلو قهرمان شطرنج ایران شد

در این هفته رو به پایان رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور با برگزاری دیدارهای دور یازدهم و پایانی فینال پیگیری شد. در پایان این مرحله از مسابقات پرهام مقصودلو موفق شد با کسب ۷ امتیاز در رقابتی تنگاتنگ قهرمان شطرنج مردان ایران در سال ٩٥ شود. پوریا درینی نیز با کسب ۶.۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت.پویا ایدنی هم با همین امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

قهرمانی دانشگاه آزاد در لیگ برتر تکواندو

رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با قهرمانی دانشگاه آزاد در سالن خانه تکواندو به پایان رسید. در هفته پایانی این رقابتها که طی این هفته برگزار شد، دانشگاه آزاد به دلیل انصراف جوانه ۸ بر صفر صاحب پیروزی شد و با ۳۶ امتیاز عنوان قهرمانی خود را تثبیت کرد. شهرداری ورامین هم بعد از سه عنوان قهرمانی متوالی با ۳۳ امتیاز نایب قهرمان شد و پاس قوامین با ۲۵ امتیاز در جای سوم ایستاد.

ملی پوش دوپینگی فوتسال محروم شد، محروم نشد!

در جریان این هفته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بازیکن تیم ملی فوتسال به دلیل مثبت اعلام شدن نتیجه دوپینگش با محرومیت مواجه شده است. حتی اینگونه عنوان شد که این محرومیت از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی اعمال شده است. این در حالی است که این فدراسیون طی بیانه ای اعلام کرد: چنین خبری به هیچ وجه صحت ندارد چرا که شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو) هنوز در این خصوص جلسه ای تشکیل نداده است، در نتیجه این خبر از اساس کذب بوده و مورد تایید نادو و فدراسیون پزشکی ورزشی نیست.

مجمعی که خروجی نداشت

چهل و چهارمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک دوشنبه با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای همراه با مسئولان کمیته المپیک در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد و پس از حدود سه ساعت و نیم به پایان رسید. این مجمع در حالی برگزار شد و به پایان رسید که هیچ یک از مسئولان شرکت کننده در آن و حتی اعضای مجمع در مورد اینکه «در مجمع چه مسائلی مطرح شد و چه جمع بندی حاصل شد؟»، صحبتی نکردند. فقط شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک اعلام کرد که برنامه های سال آینده کمیته به تصویب اعضای مجمع رسید. حال این برنامه ها چه هستند و مربوط به چه مورادی می شوند؟

مرگ مشکوک بوکسور ملی پوش

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در این هفته از مرگ مشکوک مهدی مهدی‌پور قهرمان سابق و ملی پوش بوکس کشور وکرمانشاه بر اثر اصابت گلوله خبر داد. به گفته محمدرضا آمویی جسد این بوکسور در یک خودرو کشف شد. وی تاکید کرد که مرگ ایشان قتل اعلام نشده اما مرگ مشکوک و تحت بررسی بوده و به علت اصابت گلوله فوت شده است.

لیست جدید کی روش منتشر شد

تیم ملی فوتبال ایران روزهای سوم و هشتم فروردین ماه سال آینده در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی به مصاف قطر و چین خواهد رفت. برهمین اساس اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی کارلوس کی روش به این ترتیب اعلام شد: محمدرضا اخباری، علیرضا بیرانوند، محمد رشید مظاهری، رامین رضاییان، وریا غفوری، پژمان منتظری، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد انصاری، مسعود ابراهیم زاده، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، عزت اله پورقاز، مهدی ترابی، مرتضی تبریزی، ساسان انصاری، احسان پهلوان، مهدی طارمی و وحید امیری. درحالی که کارلوس کی روش از موضع قبلی خود کوتاه آمد و بازیکنان پرسپولیس را به اردو دعوت کرد، اما در بین این بازیکنان نامی از سروش رفیعی بازیکن تاثیرگذار و خلاق پرسپولیس دیده نمی شود.

الریان قطر ۳ - پرسپولیس یک

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف الریان رفت و مقابل این تیم با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. این شکست در حالی در کارنامه سرخپوشان ثبت شد که آنها ابتدا با گل مهدی طارمی از میزبان خود پیش افتادند اما در ادامه سه گل دریافت کردند و بازنده بازی شدند.

معرفی حریفان جهانی جوانان فوتبال ایران

مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی جوانان جهان چهارشنبه در کره جنوبی برگزار شد که در نهایت تیم ایران در گروه سوم در کنار پرتغال، زامبیا و کاستاریکا قرار گرفت. در این مراسم نمایندگان ۲۴ کشور دنیا حضور داشتند و تیم های حاضر در ۶ گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد. این در حالی است که ایران در سید چهارم در کنار کشورهای غنا، اکوادور، آفریقای جنوبی، وانواتو و ویتنام قرار داشت.