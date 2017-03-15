سهمیه آرد تخصیصی جوابگوی نیاز مردم دیواندره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان ظهر امروز در جلسه کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان دیواندره گفت: نان به عنوان قوت اصلی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا یکی از اولویت های این کارگروه نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای خبازی در سطح شهرستان است.

وی به موارد بهداشتی خبازی ها اشاره کرد و افزود: رعایت بهداشت فردی، بهداشت محیطی، عدم استفاده از نمک غیر استاندارد، جوش شیرین و افزودنی های غیر مجاز، از مواردی هستند که باید اعضای کارگروه در بازرسی ها نسبت به آن حساس باشند.

وی بر رصد فعالیت خبازی های شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: ارائه آمار دقیق از تعداد نانوایی ها، نظارت بر وضعیت پخت نان و بررسی وضعیت پروانه کسب این واحدها از جمله مواردی است که کارگروه را از لحاظ برنامه ریزی موفق خواهد کرد.

فرماندار شهرستان دیواندره به کیفیت نان خبازی ها اشاره کرد وگفت: باید نوع پخت نان و بهداشتی بودن آن مدنظر قرار گیرد و نانوایی ها تلاش کنند نان باکیفیت و سالم را به مردم تحویل دهند.

توان بیان کرد: صدور پروانه کسب نانوایی فقط با مجوز کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان امکان پذیر است و در خبازی ها باید افرادی که تخصص این حرفه را دارند بکار گیری شوند.

رئیس کارگروه کنترل کیفیت آرد و نان شهرستان دیواندره نظارت بر فرآیند تولید آرد را ضروری دانست و بیان کرد: نظارت بر مراحل تولید آرد در کارخانه های شهرستان مهم و ضروری است و در تولید نان با کیفیت نقش اساسی دارد.

جعفر توان اضافه کرد: گندم به عنوان یکی از مهمترین کالاهای جهان، از لحاظ امنیتی، بهداشتی و غذایی استراتژیک است و به عنوان شاخصی از کیفیت نان تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان، عنوان کرد: قرارگرفتن شهرستان دیواندره در کریدور شمال- جنوب و تعداد زیاد مسافر عبوری، یکی از دلیلی است که باعث شده سهمیه آرد تخصیصی جوابگوی نیاز مردم نباشد.