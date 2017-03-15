به گزارش خبرنگار مهر، سعید امینی در نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی البرز با اصحابه رسانه البرز که پیش از ظهر چهارشنبه در کاروانسرای شاه عباسی کرج برگزار شد، اظهار کرد: به طور قطع البرز استانی است که از لحاظ بسیاری مسائل در بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی به حد استان هایی چون اصفهان، شیراز و مشهد نمی رسد.

وی با بیان اینکه در اکثر رویدادهای ملی و یا جهانی که فعالان صنایع دستی حضور دارند با همین نداشته ها به خوبی درخشیده ایم، افزود: در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۶۰۰ اثر در کشور موفق به اخذ نشان ملی شدند که از این تعداد ۱۲ اثر برای دریافت مهر اصالت یونسکو معرفی شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی البرز با اعلام اینکه از مجموع ۱۲ اثر یاد شده تعداد ۲ اثر برای استان البرز بود، خاطرنشان کرد: قلمکاری و خاتمکاری از جمله این دو آثار بودند.

وی با اشاره به اینکه در بررسی کشور کویت تنها یک آثار خاتمکاری استان البرز موفق به اخد مهر اصالت یونسکو شد، تصریح کرد: خوشبختانه در جایگاه ملی و بین المللی جایگاه خوبی داریم.

امینی بیان کرد: طرح درجه بندی کارگاه های صنعتی ابلاغ شده و این مهم در البرز اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه همه ساله بر اساس تکالیف اعلامی، بازارچه صنایع دستی در تمام استان برپا می شود، گفت: این بازارچه در طول ایام عید در کاخ مروارید کرج برپا می شود.