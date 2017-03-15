ترجمه و انتشار دو کتاب از آثار «سمت» در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، با مشارکت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و مرکز لبنانی الحضاره برای توسعه اندیشه اسلامی، دو کتاب «انسان از دیدگاه اسلام» و «روش‌شناسی علم کلام»، از آثار «سمت»، به زبان عربی ترجمه و در بیروت چاپ و منتشر شد.

کتاب «انسان از دیدگاه اسلام» اثر احمد واعظی، از اساتید حوزه علمیه قم و به ترجمه عبدالله البوغبیش است که در پنج فصل ماهیت و جایگاه انسان‌شناسی، نفس و جسم، طبیعت و سرشت آدمی، جبر و اختیار و انسان کامل را بررسی می‌کند.

کتاب «روش‌شناسی علم کلام» تألیف دکتر رضا برنجکار را نیز حسنین الجمال ترجمه کرده است. نویسنده این کتاب در اثر خود به یکی از ویژگی‌های بنیادین مهم‌ترین علم دینی می‌پردازد و هدف اصلی وی، روشن ساختن روش علم کلام در دو مرحله استنباط و دفاع است.

گفتنی است «انسان از دیدگاه اسلام» و «روش‌شناسی علم کلام» دو کتاب از پنج کتابی است که بر اساس قرارداد مشترک سازمان «سمت» و مرکز الحضاره، برای تدریس در دانشگاه‌های لبنان ترجمه و منتشر شده است.