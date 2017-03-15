علی قناویزچی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش حفظ زیارت امین‌الله در مشهد خبر داد و اظهار کرد: این همایش۲۶ اسفندماه در تالار شهر مشهد برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار نفر در این مسابقه شرکت کرده‌اند، ادامه داد: آزمون این مسابقه از ۲۷ بهمن‌ماه لغایت ۴ اسفندماه در بیش از ۸۰۰ مدرسه سطح استان و شهر و ۴ دارالقرآن در شهر مشهد برگزار شد.

مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۹۰ نفردر این آزمون موفق شدند که به تعداد ۳۱۳ نفر از این افرادبه قید قرعه‌کشی جوایزی اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف این طرح، ابراز کرد: آشنایی با معارف اهل بیت(ع)، ترویج معارف علوی، ترویج عمل عبادی دعا و زیارت با توجه به روایت «الدعا مخ العباده»، بیان و ترویج معانی بلند زیارت امین‌الله در بین مردم، ترویج مقام رضا و تسلیم در برابر مقدرات الهی از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

قناویزچی ادامه داد: ترویج صفت صبر در بین مردم، ترویج صفت شکرگذاری از خداوند متعال، توجه به معاد و فراهم نمودن توشه تقوا، عمل به سنن اولیای الهی و بیان آثار قرائت زیارت امین الله از دیگر اهداف این طرح محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مسابقه حفظ زیارت امین‌الله به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان، اداره کل آموزش و پرورش و دانشکده قرآن مشهد برگزار شد.

گفتنی است همایش حفظ زیارت امین‌الله، پنجشنبه ۲۶ اسفندماه ساعت ۹ تا ۱۱.۳۰ با حضور مسئولان استانی و شهری در تالار شهر مشهد برگزار می‌شود.