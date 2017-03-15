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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

۲۶ اسفندماه جاری؛

همایش حفظ زیارت امین‌الله در مشهد برگزار می‌شود

همایش حفظ زیارت امین‌الله در مشهد برگزار می‌شود

مشهد ـ مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد از برگزاری همایش حفظ زیارت امین‌الله در مشهد خبر داد. 

 علی قناویزچی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش حفظ زیارت امین‌الله در مشهد خبر داد و اظهار کرد: این همایش۲۶ اسفندماه در تالار شهر مشهد برگزار می‌شود. 

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار نفر در این مسابقه شرکت کرده‌اند، ادامه داد: آزمون این مسابقه از ۲۷ بهمن‌ماه لغایت ۴ اسفندماه در بیش از ۸۰۰ مدرسه سطح استان و شهر و ۴ دارالقرآن در شهر مشهد برگزار شد. 

مدیر گردشگری و امور زائران شهرداری مشهد افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۹۰ نفردر این آزمون موفق شدند که به تعداد ۳۱۳ نفر از این افرادبه قید قرعه‌کشی جوایزی اهدا خواهد شد. 

وی با اشاره به اهداف این طرح، ابراز کرد: آشنایی با معارف اهل بیت(ع)، ترویج معارف علوی، ترویج عمل عبادی دعا و زیارت با توجه به روایت «الدعا مخ العباده»، بیان و ترویج معانی بلند زیارت امین‌الله در بین مردم، ترویج مقام رضا و تسلیم در برابر مقدرات الهی از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

قناویزچی ادامه داد: ترویج صفت صبر در بین مردم، ترویج صفت شکرگذاری از خداوند متعال، توجه به معاد و فراهم نمودن توشه تقوا، عمل به سنن اولیای الهی و بیان آثار قرائت زیارت امین الله از دیگر اهداف این طرح محسوب می‌شود. 

وی ادامه داد: مسابقه حفظ زیارت امین‌الله به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان، اداره کل آموزش و پرورش و دانشکده قرآن مشهد برگزار شد.

گفتنی است همایش حفظ زیارت امین‌الله، پنجشنبه ۲۶ اسفندماه ساعت ۹ تا ۱۱.۳۰ با حضور مسئولان استانی و شهری در تالار شهر مشهد برگزار می‌شود.

کد مطلب 3933400

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