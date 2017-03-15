آماده باش ۲۶ پایگاه امدادی هلال احمر خراسان جنوبی در طرح نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد خامسان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزار و ۴۶ حادثه تحت پوشش خدمات جمعیت هلال احمر استان قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد آسیب دیدگان در حوادث از ابتدای سال ۱۰ هزار و ۳۶۵ نفر بوده است، عنوان کرد: دو هزار و ۱۳۲ نفر از افراد نیز اسکان داده شده اند.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۴۱۶ تیم عملیاتی به مناطق حادثه اعزام شده اند، گفت: تعداد نیروهای عملیاتی در حوادث تحت پوشش هلال احمر چهار هزار و ۱۹۵ نفر روز بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۹۱ آمبولانس به مناطق حادثه اعزام شده اند، افزود: همچنین ۱۵ تیم در شب چهارشنبه سوری به مناطق تجمعات و خطرپذیر اعزام شده اند.

خامسان ادامه داد: ۴۶ نفر نیروی عملیاتی و ۱۰ آمبولانس نیز به مناطق خطر پذیر در شب چهارشنبه سوری اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه از مجموع حوادثی که تحت پوشش جمعیت هلال احمر بوده ۶۴۵ مورد مربوط به حوادث جاده ای بوده است، افزود: همچنین ۳۹ مورد از حوادث مربوط به برف و کولاک، ۱۲۲ مورد خدمات حضوری، ۱۰ مورد خدمات مناسبتی، دومورد خدمات ساحلی، هفت مورد ریزش آوار و چهار مورد مربوط به حوادث صنعتی و کارگاهی بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون ۷۰ مورد خدمات سیل و آب گرفتگی و ۱۲۰ مورد خدمات در بخش حوادث شهری داشته ایم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امسال تمامی پایگاه های سطح استان مجوز گرفته اند، گفت: از ابتدای سال ۱۴ هزار نفر در سامانه جوانان ثبت نام کرده اند که از این تعداد هفت هزار نفر توسط هلال احمر تایید شده اند.

اعزام ۲۰ کاروان سلامت به مناطق محروم استان

خامسان با بیان اینکه طی طرح ارمغان مهر مبلغ یک میلیون و ۴۵۳ هزار تومان به دانش آموزان نیازمند کمک شده است، بیان کرد: سه هزار و ۲۶۹ نفر با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان از این طرح بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۲۰ کاروان سلامت به روستاهای محروم استان اعزام شده اند، افزود: طی اعزام این تیم ها یک هزار و ۵۲۰ نفر با اعتبار ۱۰ میلیون تومان خدمت گرفته اند.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی طی طرح فرشتگان رحمت برای نیازمندان جمع آوری شده است، گفت: دو هزار و ۸۵۴ بسته غذایی جهت کمک به نیازمندان توزیع شده است.

وی با اشاره به احداث پایگاه چاداشی در محور بیرجند- زاهدان توسط خیر امدادی اظهار کرد: ۴۰۰ میلیون تومان برای احداث این پایگاه کمک شده است.

خامسان با بیان اینکه ۲۶ پایگاه ثابت، سیار و موقت در سال ۹۶ ارائه خدمت خواهند کرد، افزود: یک هزار و ۸۵۰ نفر روز امدادگر داوطلب در این تیم ها حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه ۲۳ دستگاه آمبولانس و ۱۱ ست نجات نیز در سال ۹۶ آماده خدمت به مردم خواهند بود، بیان داشت: همچنین ۲۴ پایگاه ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در ایام نوروز ارائه خدمت خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه از پنجم فرودین ماه تا ۱۵ فروردین ماه بالگرد امداد هوایی در خدمت مردم استان خواهد بود، گفت: ۱۱ خیمه نماز در ایام نوروز نیز در سطح استان برپا خواهد شد.