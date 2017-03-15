به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان درباره برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال گفت: آقای بهاروند و خانم صوفی زاده به عنوان سرپرست نایب رئیسی فدراسیون انتخاب شده بودند که اعضای مجمع امروز به آنها رای دادند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره گزارش مالی در مجمع و ابهامات زیاد پیرامون مسائل مالی تاکید کرد: این موارد شفاف است و مشکلی ندارد. همیشه ما یک بودجه ای را پیش بینی می کنیم. الان مدتی گذشته و وزیر هم قول داده که بیشتر به فدراسیون کمک شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال درباره ایرادی که بازرس مالی به قرارداد با اسپانسر قبلی فدراسیون گرفته بود، گفت: شرکت جیووا قراردادی بود که از میان ۱۰ متقاضی، و بعد از ۶ ماه بررسی با بهترین کیفیت انتخاب شد و توسط هیات رئیسه فدراسیون نیز تصویب شد. یکی از بندهایی که ما در قرارداد گذاشته بودیم، این بود که کادرفنی تیم ملی باید آن را تایید کند.

کفاشیان خاطرنشان کرد: شرط ما این بود که لباس با کیفیت پایین را قبول نکنیم. همین مسئله مشکلاتی ایجاد کرد که ما از اسپانسر دیگری استفاده می کنیم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درباره اینکه گفته می شود با کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی اختلافاتی دارد، گفت: حوزه من فوتسال است و این مسائل به من مرتبط نمی شود. رابطه ما خیلی خوب است و همیشه گفته ام که هر کمکی از دستمان بربیاید، انجام می دهم.