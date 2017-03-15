مساعدت ۲۰ میلیون ریالی آیت الله مجتهدشبستری به جشن نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، محمد کلامی مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی با تقدیر از مشارکت مسئولان، مردم و خیران استان در جشن نیکوکاری، گفت: پایگاهها و مراکز این نهاد در سطح استان تا ۲۶ اسفند آماده جمع آوری کمک های مردمی به نیازمندان است.

وی با بیان اینکه مردم استان در آستانه سال نو با شرکت در جشن نیکوکاری، صحنه ای از احسان و همدلی را خلق کردند، افزود: از نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، فرمانده سپاه عاشورا، مدیرکل صدا و سیما و مدیرکل آموزش و پرورش استان، اصحاب رسانه، شهرداری تبریز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، خیران و همه علما و بزرگان که کمیته امداد را در برگزاری مطلوب جشن نیکوکاری کمک کردند قدردانی می کنم.

کلامی با بیان اینکه در آستانه سال نو خانواده‌های نیازمند را فراموش نکنیم و با کمک های خود آنها را یاری کنیم، گفت: جشن نیکوکاری یکی از برنامه های کمیته امداد است که با هدف کمک به نیازمندان و تامین مایحتاج اقشار آسیب پذیر جامعه در آستانه سال نو برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری با شعار بهار همدلی، شکوه مهربانی همزمان با سراسر کشور در ۱۰۵ پایگاه کمیته امداد استان برگزار شد، افزود: ۱۰۰ درصد کمک های نقدی و غیرنقدی مردم و خیران، قبل از شروع سال جدید در بین خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

کلامی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری با هدف ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه برگزار می شود، تصریح کرد: مردم نیکوکار استان می توانند با شماره گیری آنی پرداخت کمیته امداد#۰۴۱*۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه خود با وارد کردن مبلغ مورد نظر در جشن نیکوکاری مشارکت کنند.