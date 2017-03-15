اختلافات دریای چین جنوبی را از طریق «آ سه آن» حل می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لی ککیانگ» نخست وزیر چین اعلام کرد که این کشور امیدوار است از طریق گفتگو میان طرف های ذینفع در منطقه دریای چین جنوبی صلح و ثبات را در این منطقه حساس حفظ کند.

در سال ۲۰۱۰ مذاکراتی میان چین و ۱۰ کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) آغاز شد که هدف آن دستیابی به مجموعه قوانین مورد توافق طرف های مختلف و جلوگیری از ایجاد مناقشه و درگیری در دریای چین جنوبی است.

نخست وزیر چین در ادامه عنوان داشت که پیشرفت قابل توجهی در زمینه دستیابی به ضوابط و قوانین ناظر بر رفتار کشورهای منطقه که ادعاهای متعارض در این زمینه دارند داشته اند.

علاوه بر ادعاهایی که چین و ژاپن در مورد دریای چین جنوبی دارند کشورهای تایوان، مالزی، ویتنام، فیلیپین و برونئی نیز مدعی تملک بخشی از این دریا که ۵ میلیارد دلار از حجم مبادلات دریایی در سال، از طریق آن انجام می شود را دارند.

دریای چین جنوبی دارای منابع نفت و گاز است و همین امر باعث شده تا کشورهای شرق آسیا که وارد کننده عمده انرژی هستند ادعاهای خود برای تملک آن را با جدیت بیشتری دنبال کنند.