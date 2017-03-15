طرح سفیران حجاب در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا موسی‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان کرمان، اظهار کرد: از جمله مهم ترین اقدامات در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان کرمان که در سال گذشته انجام شد ابلاع دستور العمل های ۹ گانه، ۱۰ گانه و ۱۱گانه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دستگاه های اجرایی و پیگیری و تیم های بازرسی ارزیابی عملکرد جهت اجرا بوده است.

وی افزود: ستاد صیانت از امنیت عمومی و حقوق شهروندی در تمامی دستگاه های اجرایی تشکیل شد و یکی از وظایف این ستاد صیانت به ویژه در خصوص حقوق شهروندی، بازرسی از مراکز ارائه دهنده خدمات به مسافران و گردشگران و نظرسنجی از مسافران و گردشگران توسط ۲۶ هیئت بازرسی و ارزیابی بوده است.

وی با اشاره به اقدامات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان کرمان، گفت: بازرسی از آژانس های مسافرتی در سطح شهر کرمان و پیگیری برای سامان دهی و رفع ایرادات آنها از دیگر اقدامات این ستاد در استان کرمان است.

موسی پور آموزش کارشناسان و بازرسان ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی از دیگر اقدامات این ستاد دانست و گفت: ۳۰ نفر از کارشناسان و بازرسان توسط اساتید تهران در محل استانداری آموزش دیده اند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ارزیابی دستگاه های دولتی است که حدود ۱۲۰ دستگاه دولتی، نهاد های عمومی، کارخانه ها و مراکز خصوصی توسط هیئت های بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد صیانت استان ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه اردوهای زیارتی، سیاحتی، سبک زندگی، حقوق شهروندی، احکام زندگی و اخلاق فردی، اداری و اجتماعی و...برای کارکنان دستگاه های اجرایی استان از جمله برنامه های ستاد صیانت بوده است، افزود: ۳۰ درصد کارکنان دستگاه های اجرایی از این موقعیت آموزشی، تفریحی و زیارتی استفاده کرده اند.

موسی پور با تاکید بر اینکه نمودار سازمانی به شرط وظایف ویژه سازمانی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی استان کرمان تهیه و تنظیم شد، گفت: طرح سفیران عفاف در سطح شهر و ۱۰ درصد از مدارس با ظرفیت سه هزار دانش آموزان دختر و پسر اجرا شد.

وی از راه اندازی بانک اطلاعات اعضای ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: در راستای سامان بخشی به اعضا و وظایف و فعالیت ها این بانک اطلاعاتی طراحی شده است و حکم مسئولیت برای تمامی اعضای ستاد های صیانت از حریم امنیت عمومی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت حقوق شهروندی از جمله وضعیت سد معابر در پیاده روها، بازارچه، بازارها و پایانه های مسافربری بازرسی شده است، اظهار کرد: حقوق شهروندی، احکام زندگی، اخلاق اداری به کارکنان ادارات و نهادها آموزش داده شد و بسته های آموزشی مرتبط توزیع شده است.