نظرسنجی بلومبرگ در مورد نرخ بهره امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی نتوانست مطابق با پیش بینی های اولیه عمل کرده و نرخ بهره را ۴ بار افزایش دهد؛ ولی تازه ترین نظرسنجی بلومبرگ نشان می دهد که فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ میلادی، نرخ بهره را ۳ بار افزایش خواهد داد و در مجموع، تا پایان امسال نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد بالا خواهد برد.

این گزارش می افزاید: نظرسنجی حاکی است که فدرال رزرو در نشست ۱۴ و ۱۵ مارس برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ میلادی نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

فدرال رزرو در نشست هایی که در ماه های ژوئن و دسامبر برگزار خواهد شد، ۲ بار دیگر نرخ بهره را بالا خواهد برد.

در نظرسنجی ماه فوریه کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که بانک مرکزی آمریکا امسال ۲ بار نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این برای نخستین بار است که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند احتمال افزایش ۳ بار نرخ بهره در سال جاری به بالاتر از ۵۰ درصد رسیده است.

آمارهای اعلام شده در خصوص وضعیت نرخ تورم و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تاثیر زیادی بر افزایش نرخ بهره طی ماه های آینده خواهد داشت.

جانت یلن رئیس فدرال رزرو نیز در سخنانی که ۳ مارس انجام داد از افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ مارس حمایت کرده و البته آن را مشروط با بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا پیوند داده است.

اقتصاددانان در این نظرسنجی اعلام کرده اند که روند صعودی نرخ بهره فدرال رزرو احتمالا تا اواخر سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد داشت.

البته گروهی از کارشناسان اقتصادی هنوز نگران آن هستند که عوامل بیرونی شوک زیادی به اقتصاد آمریکا وارد کند. از جمله مهمترین عوامل بیرونی می توان به انتخابات مهم اروپا و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره کرد