امکان پذیرش ۲.۵ میلیون مهمان نوروزی در خوزستان

محمد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد اسکان آموزش و پرورش خوزستان تعداد یک هزار و ۲۰۰ مدرسه به منظور میزبانی از مهمانان نوروزی انتخاب شده اند.

وی با اشاره به فعالیت سه هزار نفر نیروی انسانی در ستاد اسکان افزود: در کل خوزستان ۱۱ هزار کلاس درس برای خدمات رسانی به مهمانان نوروزی مهیا شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: امسال حدود دو و نیم میلیارد تومان تجهیزات از جمله یخچال، تلوزیون و فرش مناسب جدید خریداری و مدارس در حد یک هتل بدون هیچ کمبودی آماده هستند تا پذیرش خوبی از مهمانان نوروزی داشته باشیم.

تقی زاده بیان کرد: مهمانان نوروزی به هر حال پیام رسان و پیام آور خوبی در زمینه فرهنگی و اجتماعی برای خوزستان خواهند بود، بنابراین باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا از طریق آنها بخشی از هویت تاریخی ـ فرهنگی خوزستان به سراسر کشور منتقل شود.

وی خبر داد: آموزش و پرورش با بسیج همه امکانات این آمادگی را دارد که بیش از دو و نیم میلیون نفر مهمان نوروزی را پذیرش کند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در ارتباط با میزبانی کاروان های راهیان نور گفت: برای راهیان نور هم هیچ مشکلی نداریم و در حقیقت ستاد اسکان آموزش و پرورش خوزستان زمینه لازم را برای پذیرش همه مهمانان نوروزی از اقشار مختلف مردم، معلمان و یا راهیان نور را دارد.

تقی زاده در پایان عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون استقبال خیلی خوبی شده و فکر می کردم به دلیل مسائل ریزگرد استقبال کمتر باشد ولی با ثبت نامی های انجام شده در سامانه ستاد اسکان خوزستان استقبال بسیار خوبی تا به حال رقم خورده است.