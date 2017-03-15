فروش جسم شهر از طریق ماده ۱۰۰/ مردم توقع رفع مشکلاتشان را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان اظهار داشت: عموما شهرداران ما پرکار هستند و کار شهرداران کار سخت و طاقت فرسایی است.

وی توقع مردم از شهرداران را مطالبه آنها دانست و تاکید کرد: مردم خواهان حل مشکلاتشان هستند و باید این مشکلات حل شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه اینکه شهروندی توقع داشته باشد شهر خوبی داشته باشد توقع نابجایی نیست بیان داشت: شهرداری ها باید تغییراتی در ساختار خود انجام دهند چرا که اداره شهر توسط روش سنتی و درآمدی غیرممکن است.

وی عنوان کرد: شهرداران باید در کار خود نوآوری داشته باشند و یک منبع درآمدی جدید برای خود تعریف کنند.

بازوند متوسل شدن برخی شهرداران به ماده ۱۰۰ را فروختن جسم شهر دانست و افزود: استفاده از ماده ۱۰۰ به معنای خدمت به شهر نکردن است و به جای این کار شهرداران باید به فکر جذب سرمایه گذار باشند.

استاندار لرستان بیان داشت: تنها راه افزایش درآمد شهرداری و شهروندان جذب سرمایه گذار به داخل شهر است.

بازوند در خصوص طلب شهرداری ها از سایر دستگاه ها گفت: یک جمع بندی با موافقت دستگاه های مربوطه به ما ارائه شود تا در بودجه سال ۹۶ این مطالبات وصول شود.

وی اضافه کرد: در بدترین وضعیت ۴۰ درصد این مطالبات را می توانیم بدهیم و اگر این اتفاق بیفتد می توان این مطالبات را ظرف دو سال پرداخت کرد.

استاندار لرستان ادامه داد: نیروهایی در شهرداری ها وجود دارند که علی رغم سابقه طولانی تبدیل وضعیت نشده اند و باید با تبدیل وضعیت امید را در آنها ایجاد کنید.

بازوند ادامه داد: در زمان انتخابات شوراها ممکن است شهرداری ها متحمل فشار زیادی شوند و نباید اجازه داد که در این زمان شهرداری ها احساس تنهایی کنند و به طور جدی باید از آنها حمایت کرد.

وی بیان داشت: اگر شهرداری کار خود را خوب انجام ندهد، باعث تضعیف مدیریت شهری می شود و خدمات به مردم ناقص می شود و این امر منجر به نارضایتی مردم می شود.

استاندار لرستان تاکید کرد: از شهرداران خواست در ایام نوروز وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا مهمانان با خاطره خوب از استان یاد کنند.