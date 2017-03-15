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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

استاندار لرستان:

فروش جسم شهر از طریق ماده ۱۰۰/ مردم توقع رفع مشکلاتشان را دارند

فروش جسم شهر از طریق ماده ۱۰۰/ مردم توقع رفع مشکلاتشان را دارند

خرم آباد- استاندار لرستان از فروش جسم شهرهای این استان از سوی شهرداری ها با اجرای ماده ۱۰۰ انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح چهارشنبه در جمع شهرداران لرستان اظهار داشت: عموما شهرداران ما پرکار هستند و کار شهرداران کار سخت و طاقت فرسایی است.

وی توقع مردم از شهرداران را مطالبه آنها دانست و تاکید کرد: مردم خواهان حل مشکلاتشان هستند و باید این مشکلات حل شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه اینکه شهروندی توقع داشته باشد شهر خوبی داشته باشد توقع نابجایی نیست بیان داشت: شهرداری ها باید تغییراتی در ساختار خود انجام دهند چرا که اداره شهر توسط روش سنتی و درآمدی غیرممکن است.

وی عنوان کرد: شهرداران باید در کار خود نوآوری داشته باشند و یک منبع درآمدی جدید برای خود تعریف کنند.

بازوند متوسل شدن برخی شهرداران به ماده ۱۰۰ را فروختن جسم شهر دانست و افزود: استفاده از ماده ۱۰۰ به معنای خدمت به شهر نکردن است و به جای این کار شهرداران باید به فکر جذب سرمایه گذار باشند.

استاندار لرستان بیان داشت: تنها راه افزایش درآمد شهرداری و شهروندان جذب سرمایه گذار به داخل شهر است.

بازوند در خصوص طلب شهرداری ها از سایر دستگاه ها گفت: یک جمع بندی با موافقت دستگاه های مربوطه به ما ارائه شود تا در بودجه سال ۹۶ این مطالبات وصول شود.

وی اضافه کرد: در بدترین وضعیت ۴۰ درصد این مطالبات را می توانیم بدهیم و اگر این اتفاق بیفتد می توان این مطالبات را ظرف دو سال پرداخت کرد.

استاندار لرستان ادامه داد: نیروهایی در شهرداری ها وجود دارند که علی رغم سابقه طولانی تبدیل وضعیت نشده اند و باید با تبدیل وضعیت امید را در آنها ایجاد کنید.

بازوند ادامه داد: در زمان انتخابات شوراها ممکن است شهرداری ها متحمل فشار زیادی شوند و نباید اجازه داد که در این زمان شهرداری ها احساس تنهایی کنند و به طور جدی باید از آنها حمایت کرد.

وی بیان داشت: اگر شهرداری کار خود را خوب انجام ندهد، باعث تضعیف مدیریت شهری می شود و خدمات به مردم ناقص می شود و این امر منجر به نارضایتی مردم می شود.

استاندار لرستان تاکید کرد: از شهرداران خواست در ایام نوروز وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا مهمانان با خاطره خوب از استان یاد کنند.

کد مطلب 3933416

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