به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزگار در نشست خبری پایان سال این سازمان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این سازمان طی سال های اخیر، اظهارداشت: طرح راهبردی را تا سال ۱۳۹۹ تعریف کردیم که سه هدف عالی پایش جو و جمع آوری داده، پردازش داده و تولید محصول و تصمیم سازی برای مردم و مسئولان را دنبال می کند.

رئیس سازمان هواشناسی افزود: برای رسیدن به این اهداف پنج راهبرد ظرفیت سازی و آموزش درون و برون سازمانی، تحقیق و توسعه فنی، خدمات رسانی، مشارکت و کارایی و اثربخشی را در پیش گرفتیم.

وی ادامه داد: طی ۴ سال ۹۲ تا ۹۵ بیش از ۴۰۰ ایستگاه هواشناسی در کشور راه اندازی شد که می توان گفت ۱۰ درصد ایستگاه های فعال هواشناسی کشور در دولت یازدهم راه اندازی شده است. سازمان هواشناسی همچنین موفق شد یک ابر کامپیوتر با توان پردازشی ۱۴ ترافلاپس تهیه کند که این افزایش توان پردازشی امکان اجرای مدل های متفاوت هواشناسی را فراهم کرده و خروجی آن پیش بینی هایی است که ارائه می کنیم.

رئیس سازمان هواشناسی اضافه کرد: سازمان هواشناسی همچنین موفق شد خود را به عنوان یکی از مراکز تبادل داده سازمان هواشناسی جهانی یعنی GISC به ثبت برساند و کار دیگری هم که انجام شد نظارت بر خط ایستگاه ها بوده که خروجی را پایش و به طور خودکار نتایج را در اختیار حوزه های مختلف قرار می دهیم و باعث شده خطا بسیار کاهش پیدا کند.

پرهیزگار تاکید کرد: در هدف سوم که تصمیم سازی برای مردم و مسئولان بود سازمان هواشناسی جایگاه خوبی را در شوراهای عالی پیدا کرد و گزارش این سازمان در تصمیم سازی شوراها مبنا قرار می گیرد. از جمله شوراهایی که ما عضو ثابت هستیم شورای عالی بحران، شورای عالی آب، شورای عالی آلودگی هوا و شورای عالی خشکسالی و سرمازدگی است. در بعضی جاها هم به طور مدعو دعوت می شویم مثل شورای عالی معماری و شهرسازی یا کمیته اضطرار آلودگی هوا که گزارش های هواشناسی در آن تعیین کننده است.

وی ادامه داد: در حوزه تصمیم سازی برای مردم هم جایگاه ما ارتقا یافته و بر اساس ارزیابی الکسا و طبق گزارش شمارشگر سازمان جایگاه ما چهار برابر افزایش یافته است که در سال ۹۲ روزی ۲۵۰ هزار بازدیدکننده داشتیم اما اخیرا ۹۸۳ هزار بازدیدکننده در یک روز به سایت سازمان مراجعه کردند.

رئیس سازمان هواشناسی با تاکید بر اینکه آموزش را سرلوحه کار خود قرار دادیم گفت: ۸۰۰ دوره آموزشی برگزار کردیم و ۵۵۰ هزار نفر-ساعت آموزش دادیم. مرکز آموزش منطقه ای که مورد تایید سازمان هواشناسی جهانی بود از سال ۹۲ تعطیل شده بود اما آن را در دولت یازدهم احیا کردیم. همچنین در دوره مرکز آموزش منطقه ای RTC توانستیم ۳۳ دوره و ۱۶ هزار نفر-ساعت برگزار کنیم.

پرهیزگار تاکید کرد: امروز بیش از ۴۰۰ شهرستان را پیش بینی سه روزه ارائه می کنیم و در برنامه مان است که آن را به هفت روز افزایش دهیم و تفکیک زمانی را هم که در هر گزارش ۲۴ ساعته است در ۴۸ ساعت اول به ۶ ساعت و در پنج روز بعد به ۱۲ ساعت برسانیم. همچنین برای خدمات هواشناسی هوانوردی ایزو ۹۰۰۱ گرفتیم و مراکز خشکسالی که در دولت قبل کلا از بین رفته بود را احیا کردیم که پیش بینی هایی را برای مردم و مسئولان ارائه می کند و هر روز ساعت دو بعدازظهر در دسترس همه است.

وی افزود: یکی از مراکزی که ایجاد کردیم مرکز پایش و پیش بینی گرد و خاک در خوزستان است. گرد و خاک بحث قدیمی است که با واژه جعلی ریزگرد از آن یاد می کنند و پدیده جدیدی نیست اما به دلیل افزایش فراوانی رخداد مورد توجه قرار گرفته است بخشی از آن به سیاست های غلط داخلی و بخشی هم به مسائلی که خارج از کشور رخ داد برمی گردد که این عوامل تالاب ها را خشک کرده و فراوانی رخداد گرد و غبار را افزایش داده است.

رئیس سازمان هواشناسی تاکید کرد: مرکز پایش و پیش بینی گرد و غبار را در خود اهواز ایجاد کردیم و این مرکز نه تنها مسئولیت گرد و خاک خوزستان و ایران را بر عهده خواهد داشت که ان‌شاءالله به عنوان مرکز منطقه ای گرد و خاک فعالیت خواهد کرد و با نهادهای مرتبط بین المللی همکاری خواهد داشت.

پرهیزگار با اشاره به اینکه متاسفانه در دوره قبل دو پژوهشکده ما را ادغام کرده بودند، گفت: پژوهشکده هواشناسی تهران ما به جای خروجی پژوهشی لوکیشن فیلم شده بود و خروجی سینمایی داشت اما در این دوره رتبه آن از C به B در سال ۹۳ ارتقا یافته و وزارت علوم هنوز رتبه های سال ۹۴ را اعلام نکرده که چون خروجی های بسیار خوبی دارد امیدواریم به A ارتقا یافته باشد. آخرین پروژه این پژوهشکده هم پیش بینی و هشدار سیلاب شهری قم‌رود است که خروجی خوبی داشته است.

وی تاکید کرد: یک مجله علمی ترویجی به نام «نیوار» با سابقه ۵۵ سال عمر هم داشتیم که پیش از سال ۹۲ به مرحله تعطیلی رسیده بود اما آن را احیا کردیم و ضریب تاثیر آن تا سال ۹۵ پنج برابر شده است.

رئیس سازمان هواشناسی در پایان با اشاره به سامانه «تهک»، توسعه هواشناسی کاربردی گفت: اطلاعات هواشناسی باید با زبان کاربر نهایی و به شکل کاربردی و از کم هزینه ترین مسیر به او ارائه شود و حتی او را آموزش بدهیم که چطور آن را استفاده کند. در سال ۹۲ تهک کشاورزی را فعال کردیم و در حوزه های دیگر نیز این سامانه را فعال خواهیم کرد.