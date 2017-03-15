مشهد گرم می شود/ افزایش دما در خراسان رضوی

یحیی قائنی پور روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دمای شب گذشته هوای مشهد سه درجه سلسیوس بوده است، اظهار کرد: کمینه دمای این شهر طی روزهای آینده روند افزایشی یافته و یکشنبه شب به هشت درجه سلسیوس می رسد.

وی با اشاره به اینکه بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۱۵ درجه سلسیوس پیش بینی شده، ادامه داد: این بیشینه به تدریج افزایش یافته و روز یکشنبه هفته آینده با افزایش تا ۲۳ درجه سلسیوس پیش بینی شده است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در خصوص سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در طول ۲۴ ساعت گذشته، عنوان کرد: درگز با حداقل دمای صفر درجه سلسیوس، جزء شهرهای سرد و بردسکن با دمای ۲۱ درجه سلسیوس جزء شهرهای گرم خراسان رضوی بوده اند.

وی با اعلام این خبر که خراسان رضوی با افزایش هشت درجه ای دما در مناطق مختلف استان همراه خواهد بود، ابراز کرد: باران به صورت پراکنده و متناوب همراه با افزایش ابرناکی تا روزهای پایانی سال جاری ادامه دارد.

قائنی پور تصریح کرد: بارش های خفیف و پراکنده باران همراه با وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق مختلف خراسان رضوی از روز جمعه نیز پیش بینی می شود.



