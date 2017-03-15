مقابله دشمن با هویت اسلامی نظام/طلاب به مطالبات رهبری پاسخ بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی ظهر امروز در ۳۳ امین گردهمایی ائمه جمعه لرستان با اشاره به اینکه اسلامیت نظام و دموکراسی به برکت انقلاب نصیب ملت ما شده است، اظهار داشت: شاید در تمامی کشورهای پیشرفته، متمدن و مدعی دموکراسی نیز به اندازه ایران بال دموکراسی بال گسترده و پهن نیست.

وی با بیان اینکه ما هم اسلامیت نظام را و هم جمهوریت و دموکراسی را باید در عرض هم غنیمت بشماریم و پاسداری کنیم، تصریح کرد: مردم ما قدر این نعمت های ارزنده را باید بدانند.

همه دشمنی ها با ایران به خاطر اسلامیت آن است

معاون امور استان های شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر اینکه دشمنان نظام از روز اول کمر محکم بستند برای نابودی این نظام و به خاطر اسلامیت آن افزود: همه دشمنی این کشورها به خاطر اسلامیت ایران است.

حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به اینکه دشمن شماره یک این نظالم آمریکای مستکبر و زیاده خواه است، گفت: آمریکا با هر شیوه ای که خواسته، با شیوه های نرم افزاری و شگردهای گوناگون به جنگ با نظام جمهوری اسلامی ایران آمده و در همه آزمون های خود با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه یکی از این شیوه ها مقابله با هویت و ماهیت نظام اسلامی است، تصریح کرد: دشمنان مردم ما به ویژه نسل جوان را مورد هدف قرار داده اند.

معاون امور استان های شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر اینکه برنامه ها، شبکه های ماهواره ای و مجله های مستحجن به خاطر این است که بتوانند به ماهیت اسلامی نظام آسیب برسانند و طبیعی است که اینجا مسئولیت همه مسئولان بسیار سنگین و دشوار است، افزود: مسئولیت ائمه جمعه و روحانیون در این جهت بسیار زیاد است.

دشمن به دنبال بی تفاوت کردن مردم نسبت به اسلام است

حجت الاسلام ابراهیمی یادآور شد: مهم ترین شیوه ای که دشمن به کار گرفته این است که می خواهند مردم را از یک جهت در برابر اسلام بی تفاوت کنند و طرح های خود را برای زدودن ماهیت نظام جمهوری اسلامی اجرا کنند.

وی در ادامه به در پیش بودن انتخابات اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از افراد با شعارهای فریبنده و به ظاهر دهن پر کن که پشتوانه واقعی و حقیقی ندارد می آیند، بسیار مهم است به گونه ای رفتار نکنیم که توقع مردم را بالا ببریم اما در عمل نتوانیم کاری برای مردم بکنیم.

معاون امور استان های شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور افزود: در شرایطی که همه دشمنان دست به دست هم داده اند تنها یک امید دارند و آن این است که بتوانند مردم را ناراضی کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه همه رسانه ها و دستگاه ها و مسئولین باید به گونه ای رفتار کنند که این آسیب جدی پدید نیاید و به گونه ای شرایط پیش برود که مردم در برابر نظام قرار بگیرند و به جای مطالبه از مسئولین از نظام مطالبه کنند، تصریح کرد: اولین کسی که باید به مطالبات رهبر فرزانه انقلاب پاسخ بدهد طلاب و سپس مسئولین هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نهاد نماز جمعه بازوی قدرتمندی برای مسئولین اجرایی است که بتوانند به مردم خدمت کنند، یادآور شد: نهاد نماز جمعه اگر وابستگی به ولایت و رهبری دارد اما مهم ترین پشتوانه آن مردم هستند، ائمه جمعه هم اگر در این منصب آمده اند برای خاطر این است که می خواهند به مردم خدمت کنند.