۶۴ متخلف مراسم چهارشنبه آخر سال در مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در مراسم چهارشنبه آخرسال مجموعاً تعداد ۱۴ نفر مصدوم در سطح استان مازندران گزارش شده است، افزود: ۸۶۰ هزار عدد مواد محترقه در مراسم چهارشنبه آخر سال استان مازندران در اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی کشف و ضبط شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۵ واحد صنفی متخلف در استان مازندران که مبادرت به نگهداری و عرضه مواد محترقه و منفجره ممنوعه نمودند، پلمپ شد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۲ نفر از متخلفین اجرای قانون در رابطه با تهیه، توزیع و خرید و فروش مواد منفجره، محترقه و مشتقات آن در سطح استان دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران وضعیت امنیتی در شب چهارشنبه آخر سال را در سطح استان را نسبت به سال گذشته خوب ارزیابی و اظهار داشت: همکاری بسیار خوبی را از سوی مردم به ویژه جوانان فهیم استان با نیروی انتظامی و مسئولین مرتبط در راستای حفظ آرامش و امنیت در چهارشنبه آخر سال شاهد بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد.