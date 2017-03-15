استقرار ۳۸۰نفر از پرسنل پلیس راه شمال استان در محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کشواد بهروزی زاده پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح طرح ترافیکی نوروز ۹۶ سیستان و بلوچستان که در محل فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، اظهار داشت: این طرح از امروز با مشارکت همه سازمان ها و ادرات امدادی و خدمت رسان استان آغاز و تا ۲۰ فرورین ادامه دارد.

وی با اشاره به نظارت بر ناوگان حمل و نقل استان افزود: با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان از ابتدای اسفند ماه سامانه کنترل هوشمند در همه اتوبوس‌های استان نصب شده که با این سامانه نظارت دقیقی بر روی حرکت آنها انجام می شود.

وی گفت: همچنین نوروز امسال با همکاری اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان توسط ۵۲ سامانه محورهای مواصلاتی استان را پوشش می‌دهیم و ۸۱ دوربین نظارتی نیز در جاده‌ای های استان کار کنترل و نظارت را برعهده دارند.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان ادامه داد: با شروع طرح ترافیکی نوروز ۳۸۰ نفر از پرسنل پلیس راه استان از امروز درمحورهای مواصلاتی سطح استان مستقر می‌شوند.

وی با اشاره به ۱۳۰ واحد گشتی در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان در ایام نوروز، افزود: علاوه بر این تعدادی از همکاران پلیس راه با لباس شخصی وظیفه کنترل نامحسوس در اتوبوس‌های حامل مسافران نوروزی را برعهده دارند.

وی با اشاره به استفاده از فرهنگ‌یاران ترافیک در استان، گفت: تعداد بسیار زیادی از کارکنان نهادها، سازمان‌ها و حتی دانشجویان که در ایام نوروز قصد سفر دارندبا ما در این زمینه همکاری می کنند.