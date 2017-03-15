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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

با کمک خیران؛

مراسم تجلیل از برترین های مسابقات قرآنی آران برگزار شد

مراسم تجلیل از برترین های مسابقات قرآنی آران برگزار شد

آران و بیدگل - برترین های مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان پسر آران و بیدگل، با حمایت یکی از خیرین قرآنی، تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم، ۹۹ نفر از دانش آموزان پسر که رتبه اول مسابقات قرآن (حفظ، قرائت، پیام های قران و تفسیر)، عترت (مداحی، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه) و نماز (اذان، احکام و انشای نماز ) را در ۱۰ پایه مختلف تحصیلی از آن خود کرده بودند هدایای خود را از دست امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش شهرستان دریافت کردند.

امام جمعه آران و بیدگل برگزاری این آئین را زمینه ای برای تشویق کودکان و نوجوانان برای حرکت به سوی قرآن و احام اسلامی بیان و تصریح کرد: قرآن روح انسان را تلطیف و موجب آرامش روانی و جسمی می شود.

آیت اله سید محمد موسوی تاثیر مثبت قرآن را در زندگی همه افراد به ویژه نوجوانان و جوانان بدیهی دانست و تاکید کرد: انس دانش آموزان با قران موجب پیشرفت اخلاقی و علمی قشر نوجوان و محصل می شود.

گفتنی است؛ شهرستان آران وبیدگل هم اکنون با وجود حدود ۳۰۰ حافظ کل و قاریان ممتاز کشوری و بین المللی و برگزاری دوره های مختلف قرآنی به عنوان شهر نمونه قرآنی کشور شهرت دارد.

اولین پایگاه قرآنی و دارالقرآن الکریم شهرستان آران و بیدگل به همت والای جانباز شهید حسین عابدین زاده در سال ۱۳۷۰ در مسجد آیت الله ملاعلی آرانی به ثبت رسید.

کد مطلب 3933435

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    نظرات

    • مدیریت مجموعه تاریخی استاد عباس کرباسی آرانی IR ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
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      یادش بخیر

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