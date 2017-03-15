پلیس بدون هیچ اغماضی با رانندگان خاطی برخورد خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور طرح عملیاتی ترافیکی نوروزی در استان زنجان،با بیان اینکه بهترین کار در عید ۹۶ جلب رضایتمندی مردم و سرلوحه قرار دادن این موضوع از طرف دستگاه هایی مثل نیرو انتظامی و اورژانس است، خاطر نشان کرد : این ایام ویژگی خاصی دارد که افرادی به جای حضور در کنار خانواده در ایام نوروز در جاده ها برای خدمت رسانی به مردم تلاش خواهند کرد که وظیفه سخت و با ارزشی در دوش آن ها است و باید به داشتن این شغل یعنی در خدمت مردم بودن افتخار کنند.

وی اولویت قرار دادن امنیت در کار دستگاه ها در این ایام را مهم ارزیابی کرد و گفت:در طول سال نیروی انتظامی و اورژانس و ناوگان های عمومی در آماده باش هستند ایام نوروز پیش از گذشته به وظیفه آن ها اضافه می شود و باید با افتخار در خدمت مردم بود.

رحمتی با تاکید بر اینکه باید زمینه ها برای آموزش و فرهنگ سازی در خصوص رعایت قانون رانندگی برای خانواده ها در طول سال فراهم شود،اظهار داشت:این موضوع بیشتر از گذشته در کشور ما احساس می شود.

رحمتی با بیان اینکه دستگاه های خدمات رسان در ایام تعطیلات نوروز کار بزرگی را در سطح جاده های انجام می دهند که این قابل تقدیر است، ادامه داد: نجات جان انسانها کار بسیار ارزشمند و والایی است.

وی به نظارت بر فروشندگان مواد غذایی در ایام نوروز اشاره کرد وافزود: نظارت و کنترل موضوع مهم است و با فروشندگان غذای های غیراستاندارد و گران فروشان باید به طور جدی برخورد کرد.

معاون امور عمرانی استانداری استان زنجان با بیان اینکه امید واریم همکاری ارگان ها زیربط در این ایام در بحث امداد رسانی به مردم خدمات مطلوب تری ارائه دهند ،گفت: همه دستگاهها باید در راستای توسعه خدمات در ایام تعطیلات نوروز صورت دهند.