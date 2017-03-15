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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

دعوای هلند و ترکیه به توئیتر کشیده شد

دعوای هلند و ترکیه به توئیتر کشیده شد

تنش های موجود میان ترکیه و هلند به شبکه توئیتر کشیده شد به طوری که تعداد زیادی از حساب های توئیتری، هک شده و در آنها شعارهایی بر ضد نازیسم منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی ادامه تنش ها میان ترکیه و هلند، تعداد زیادی از حساب های کاربری توئیتر در ترکیه که ارتباطی با این موضوع نداشتند هک شده و در آنها شعارهایی علیه نازیسم منتشر شده است.

در حساب های توئیتری هک شده «هشتگ هایی» همچون #Nazialmanya و یا #Nazihollanda منتشر شده اند. اغلب حساب های هک شده متعلق به ناشرین و سازمان های دولتی هستند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه، در سخنرانی های متعدد خود بعد از آغاز تنش میان کشورش با هلند، رفتار مقامات هلندی را به نازی ها تشبیه کرده بود.

تنش های میان ترکیه و هلند از روز شنبه بعد از آنکه هلند اجازه فرود هواپیمای «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه را نداد به اوج خود رسید و مقامات ترک جنگ لفظی گسترده ای را علیه هلند آغاز کردند.

کد مطلب 3933440
عبدالحمید بیاتی

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