شجاعت یکی از ضرورت های اصلی مدیریت به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر جوهری ظهر امروز چهارشنبه در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی و پنجره واحد سرمایه گذاری استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، یکی از مصوبات شورای دستگاه های نظارتی را اهتمام درراه اندازی سامانه مجازی پنجره واحد سرمایه گذاری خواند وگفت: با ایجاد این سامانه بخش زیادی از مشکلات سرمایه گذاران برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: شبیه این سامانه، سیستمی سال ها است در دستگاه قضایی تعریف شده و هر شش ماه یکبار به روز رسانی می شود.

وی با اشاره به اینکه کردستان در حوزه اقتصاد و بخش زیرساخت با مشکل مواجه است، اظهارداشت: ادبیاتی در استان باب شده که هر مدیری اقدام و کار خود را در حوزه سرمایه گذاری منوط به تایید دستگاه نظارتی کرده است.

دادستان سنندج بیان کرد: متاسفانه بخش زیادی از وقت دستگاه های نظارتی صرف مصوباتی شده که مدیران دستگاه های اجرایی می بایست خود اقدام به اجرایی کردن آنها کنند.

جوهری با اشاره به اینکه مدیریت که شجاعت نداشته باشد به درد مدیریت نمی خورد، افزود: رسالت دستگاه نظارتی برخورد با مدیرانی است که از وظیفه قانونی خود تخطی کنند نه تایید مصوبات اجرایی آنها.

وی اظهارداشت: شورای دستگاه های نظارتی در چند سال اخیر ۲۹۵ مصوبه داشته که بیش از ۹۰ درصد آنها اجرایی شده است.

وی سیاست اعضای این شورا را حمایت و پشتیبانی از مدیران خواند و گفت: داشتن یکپارچگی در کارها خواسته تمامی اعضای شورای دستگاه های نظارتی است.