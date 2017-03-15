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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

کمپین «نه» به تصادفات جاده ای از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت

کمپین «نه» به تصادفات جاده ای از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت

تنها در سه روز نخست از راه اندازی کمپین «نه» به تصادفات جاده ای، بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم و مسئولان با این کمپین همراه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین «نه» به تصادفات جاده ای که امسال برای دومین سال متوالی برگزار می شود با استقبال پرشور مردم و مسئولان در سه روز ابتدایی، بیش از ۱۰ هزار نفر را با خود همراه کرده است.

بر این اساس علاقه مندان می توانند از طریق ربات تلگرامی safarsalem_bot@ پوستر اختصاصی خود را طراحی کنند و عضو این کمپین شوند. اعضای کمپین نه به تصادفات جاده ای متعهد می شوند برای سلامتی خود، خانواده و دیگران در حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند. سرعت مجاز را رعایت کنند و  سبقت غیرمجاز نگیرند.

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از عموم مردم، هنرمدان، ورزشکاران و مسئولان دعوت می کند با عضویت در این کمپین کمک کنند تا تصادفات جاده ای در نوروز ۹۶ به حداقل کاهش یابد.

تا روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵، ۲۳ نفر از نماینگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با طراحی پوستر اختصاصی خود، عضو کمپین «نه» به تصادفات جاده ای شده اند.

کد مطلب 3933443
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • مهديه IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
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      اميدوارم اين همه مثل كمپين چهارشنبه سوري نشه

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