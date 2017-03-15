کمپین «نه» به تصادفات جاده ای از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین «نه» به تصادفات جاده ای که امسال برای دومین سال متوالی برگزار می شود با استقبال پرشور مردم و مسئولان در سه روز ابتدایی، بیش از ۱۰ هزار نفر را با خود همراه کرده است.

بر این اساس علاقه مندان می توانند از طریق ربات تلگرامی safarsalem_bot@ پوستر اختصاصی خود را طراحی کنند و عضو این کمپین شوند. اعضای کمپین نه به تصادفات جاده ای متعهد می شوند برای سلامتی خود، خانواده و دیگران در حالت خستگی و خواب آلودگی رانندگی نکنند. سرعت مجاز را رعایت کنند و سبقت غیرمجاز نگیرند.

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از عموم مردم، هنرمدان، ورزشکاران و مسئولان دعوت می کند با عضویت در این کمپین کمک کنند تا تصادفات جاده ای در نوروز ۹۶ به حداقل کاهش یابد.

تا روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵، ۲۳ نفر از نماینگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با طراحی پوستر اختصاصی خود، عضو کمپین «نه» به تصادفات جاده ای شده اند.