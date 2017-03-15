فریدون اللهیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از تقلید گردشگران خارجی از صنایع دستی اصفهان به کمک فیلم یا عکس و یا حضور در کارگاههای آموزشی چه تمهیداتی اندیشیده شده است، اظهار داشت: آموزشِ صنایع دستی برای گردشگران خارجی به شکل حرفهای وجود ندارد و ایرانی بودن شرکتکنندگان در این کارگاهها از سیاست های حمایتی ما در این راستا است.
وی افزود: هنر صنایع دستی نیازمند آموزش، ممارست و تجربه قوی و غنی است و به لحاظ همین ویژگی ها است که صنایع دستی ایرانی در طول حفظ شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه صنایع دستی قاچاق به شکل تقلبی، الگوبرداری ماشین و غیره عرضه میشود، ابراز داشت: ارزش و اصالت صنایع دستی ایرانی ناشی از تاریخ غنی، تجربه و مهارتها و آموزشهای خاصی است که حتی با حضور در کارگاههای کوتاه مدت ساعتی قابل دسترسی نیست.
وی ادامه داد: صنایعدستی کپی شده به راحتی قابل تشخیص برای هنرشناسان و کارشناسان است اما تهدیدی برای صنایع دستی ما محسوب میشود همانگونه که گاه اجناس بدلی و غیراصلی نیز خطری مهم برای این هنر دست اصفهان است.
اللهیاری با بیان اینکه کالاهای قاچاق صنایع دستی به شکل معمول با قیمت پایین عرضه میشود، ابراز داشت: کالاهای خارجی در حوزه صنایع دستی عمدتا قاچاق هستند و از مبادی غیررسمی وارد کشور ما میشود اما به یقین نمیتواند رقیب هنرمندان ما قرار گیرد.
افزایش نظارت بر بازار صنایع دستی در آستانه عید نوروز
اللهیاری با اشاره به افزایش نظارت بر بازار صنایع دستی در آستانه عید نوروز بیان داشت: با نظارت و کنترل دقیق میراث فرهنگی که با همکاری بازرسی اصناف استان اصفهان انجام شده، میدان امام خمینی (ره) عاری از صنایع دستی قاچاق است.
وی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۲۰ فروشگاه صنایع دستی پلمب شد که نشان دهنده نظارت جدی اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
برخورد با کالای قاچاق و تقلبی به شکل فراگیر در اصفهان انجام میشود
مدیر کل میراثفرهنگی استان اصفهان با تاکید بر این نکته که برخورد با کالای قاچاق و تقلبی به شکل فراگیر در سرتاسر شهر انجام میشود، گفت: میدان نقش جهان در این ارتباط به شکل نمادین و سمبلیمک باید جایگاه و شان ویژهای داشته باشد و برند بازار صنایع دستی شود.
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