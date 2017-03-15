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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

وزارت صنعت اعلام کرد؛

پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی

پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی

در چهارچوب طرح رونق تولید به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در مجموع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا، رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع منابع تولید با حضور اعضای کارگروه در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان آخرین جلسه سال ۹۵ برگزار شد گفت: در قالب طرح رونق تولید به حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.

وی افزود: حدود ۸۶ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۸۲ هزار واحد کوچک و متوسط با  اشتغال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.

رحمانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخل، احیای واحد های تولیدی و رونق تولید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها روند مناسبی در سال ۹۵ داشت و سال آینده نیز ادامه خواهد داشت تصریح کرد: برنامه ریزی ها برای اجرای طرح های جدید انجام شد و به مراجع ذیربط ارسال شد و در صورت تایید در سال ۹۶ اجرا خواهد شد.

وی نوسازی ۵ هزار بنگاه صنعتی با پیش‌بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه با تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومان، تکمیل ۵ هزار طرح نیمه تمام صنعتی  با پیش بینی کل منابع ۱۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی ۱۰۰ هزار واحد از صنوف تولیدی نیز با ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و در نهایت نوسازی و تجهیز یک هزار فقره معدن با پیش بینی کل منابع ۲ هزار میلیارد تومان و در  مجموع ۱۲۲ هزار بنگاه صنعتی و معدنی با پیش‌بینی کل منابع ۴۲ هزار میلیارد تومان برنامه ریزی از مهم ترین اقدامات وزارتخانه برای رونق تولید در سال آینده اعلام کرد.

کد مطلب 3933446

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