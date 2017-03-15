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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

معاون جمعیت هلال احمر مازندران:

۸۱ پزشک داوطلب یار در طرح نوروزی مازندران مشارکت دارند

۸۱ پزشک داوطلب یار در طرح نوروزی مازندران مشارکت دارند

ساری - معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران از مشارکت ۸۱ پزشک داوطلب یار در طرح امداد و نجات نوروزی در استان خبر داد.

سیف الله صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت ۸۱ پزشک داوطلب یار در طرح امدادونجات نوروزی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده درایام نوروز از ظرفیت  پزشکان و پیرا پزشکان عضو جمعیت هلال احمر استان برای خدمت رسانی به بیماران و حادثه دیدگان در سوانح  و حوادث استفاده خواهد شد.

صادقیان افزود؛تعداد این پزشکان که به عنوان داوطلب یار در پایگاه‌های امداد و نجات نوروزی  جمعیت هلال احمر استان حضور خواهند داشت در مجموع ۸۱ نفر هستند.

وی افزود؛پزشکان مزبور از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ودر شهرستانهای  سوادکوه،بهشهر،ساری،آمل،چالوس،نکا،فریدونکنار و نور مشارکت خواهند داشت.

کد مطلب 3933449

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