۸۱ پزشک داوطلب یار در طرح نوروزی مازندران مشارکت دارند

سیف الله صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت ۸۱ پزشک داوطلب یار در طرح امدادونجات نوروزی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی انجام شده درایام نوروز از ظرفیت پزشکان و پیرا پزشکان عضو جمعیت هلال احمر استان برای خدمت رسانی به بیماران و حادثه دیدگان در سوانح و حوادث استفاده خواهد شد.

صادقیان افزود؛تعداد این پزشکان که به عنوان داوطلب یار در پایگاه‌های امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر استان حضور خواهند داشت در مجموع ۸۱ نفر هستند.

وی افزود؛پزشکان مزبور از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ودر شهرستانهای سوادکوه،بهشهر،ساری،آمل،چالوس،نکا،فریدونکنار و نور مشارکت خواهند داشت.