شهرداری زنجان باید شفاف سازی کند/افت ۵۷ سانتی متر آب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر چهارشنبه در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی ،به فرمایشات مقام معظم رهبری در جلسه با فعالان محیط زیست اشاره کردو افزود: امسال به «اقدام و عمل» نامگذاری شده بود که هر چه قدر در این زمینه عامل بوده‌ایم، باید پاسخگو باشیم.

وی به ساخت و سازهای غیر مجاز در استان زنجان اشاره کردو گفت: نباید بشینیم و پرونده‎ها را بررسی کنیم، بلکه باید از آن وقوع آنها جلوگیری کنیم و نشست و بررسی کردن پرونده‌‎ها راه چاره نیست و باید اقدامات عملیاتی در این باره انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان به بحران آب موجود در و استان زنجان اشاره کردو گفت: وظیفه ما حفاظت از آب است و استمرار هرچیزی وابسته به آب است و این امر در قرآن بسیار تاکید شده است.

مظفری تاکید کرد: سالانه ۵۷ سانتی‌متر در استان زنجان افت آب داریم و اگر یک سانتی‎متر هم باشد باید به خاطر آن پیراهن سیاه به تن کنیم و در کمتر از ۳۰ سال با فعالیت چاه‌ها این اتفاق رخ دادمی دهد.

وی از وجود ۷ هزار و هفت چاه غیرمجاز در استان زنجان خبر دادو گفت: منابع آبی متعلق به نسل‌های آینده است و با این اینکه معیشت مهم است ولی ربطی به منابع آبی ندارد و ما باید آب را برای نسل بعدی نگاه داری کنیم و جلوی فعالیت چاه‌های غیرمجاز چه به صورت اجاره و چه به صورت تملیکی گرفته می شود.

اگر شهرداری شفاف سازی نکند، یقه‌شان را می گیریم

دادستان عمومی و انقلاب زنجان افزود: اگر شهرداری شفاف سازی نکند، یقه‌شان را می گیریم و این همه معضلات و مشکلات و رشوه و تبعیض به خاطر عدم شفاف‌سازی است و اگر شفاف‌سازی شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهیم داشت و سال آینده یقه مردم را نمی‎گیریم بلکه با مسئولان کار داریم واگر مدیری قصور کند یقه او را می گیریم.

مظفری افزود: باید از خرد شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری کنیم واگر مضرات خرد شدن این زمین‌‎ها را در جامعه باز گو کنیم شاهد خرد شدن زمین های کشاورزی نخواهیم بود.

دادستان زنجان ابراز کرد: وقتی کارخانه‌ای ایجاد می‌شود اشتغالزایی هم به دنبال دارد ولی باید به محل آن نیز توجه داشت ولی عدم توجه به کار کارشناسی افراد زیادی را بیمار می کند و قبل از احداث کار خانه باید کار کارشناسی برای جا نمایی انجام شود.

مظفری با اشاره به انتقادات موجود در زمینه واردات میوه از شکورهای همانند مصر و ترکیه، افزود: در حال که کشور ایران دارای زمین ها و باغات مستعد و مطلوب است چرا باید از خارج از کشور میوه وارد کنیم.