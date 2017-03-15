لزوم بازمهندسی فرآیندهای سرمایه گذاری در ادارات دولتی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا مهرورز امروز چهارشنبه در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی و پنجره واحد سرمایه گذاری استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه تولید و اشتغال از موضوعات اصلی و برجسته کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری از مهمترین راه حل های رفع مشکلات مربوط به تولید و بیکاری درکشور مطرح شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری برجسته ترین رسالت حاکمیت بحث تسهیل و تسریع در روند سرمایه گذاری در مناطق مختلف ایران اسلامی است.

وی بر حذف موارد غیرضروری و دست و پاگیر در مسیر سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: تشریفات زائد و موارد دست و پاگیر و غیرضروری به امر سرمایه گذاری آسیب وارد می کند.

مدیرکل بازرسی استان کردستان ادامه داد: نیاز است که مسیرو فرآیندهای سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی بازمهندسی و واکاوی جدیدی شود.

مهرورز با اشاره به اینکه عمده موضوعات سرمایه گذاری با مسئله زمین گره خورده است، عنوان کرد: متاسفانه تعدادی افراد سودجو با اهدافی غیر از سرمایه گذاری و تولید وتنها به منظور دریافت قطعه ای از اراضی ملی باعث تضعیف اموال دولت و سوء استفاده از کارکنان دستگاه های اجرایی و ایجاد مشکلاتی شدند.

وی یکی از نیازهای استان را نیازسنجی در امر سرمایه گذاری ذکر کرد وافزود: دستگاه های اجرایی باید اطلاعاتی در ارتباط با اینکه در چه حوزه هایی دراستان نیاز به سرمایه گذاری هست، داشته باشند که متاسفانه بیشتر دستگاه های اجرایی ما فاقدی این اطلاعات هستند.

وی عنوان کرد: با داشتن اطلاعات لازم از ایجاد سرمایه گذاری هایی که به مصلحت استان نیست و یا توجیه اقتصادی ندارد، جلوگیری خواهد شد.