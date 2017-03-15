به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از طلاب ممتاز حوزه علمیه قزوین که در دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: طلبهها نباید تنها به فراگیری دروس رایج حوزه اکتفا کنند و ضروری است علاوه بر آن به فراگیری زمینههای دیگری از علوم دینی مبادرت ورزند.
وی توجه به محوریت ولایت و امامت را برای طلاب ضروری دانست و تصریح کرد: اگر موضوع ولایت در زندگی ما شاخص و برجسته باشد، از امتیاز ولایی بودن برخوردار خواهیم بود و این مهم زمینه فهم و فراگیری عمیق مفاهیم دینی را برای طلاب فراهم میآورد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با بیان دومین ویژگی طلبه ممتاز، بیان کرد: طلبه ممتاز کسی است که در پی فراگیری علوم ربانی باشد، چرا که این رسالت مورد تأکید امیرالمؤمنین (ع) است و سایر علوم بدون علوم ربانی ما را صاحب امتیاز و برتری نخواهد کرد.
وی بهرهمندی از حکمت قرآنی را ویژگی دیگر طلبه ممتاز معرفی کرد و افزود: خداوند حکمت را خیر کثیر معرفی میکند و این تعریفِ حقتعالی نشان دهنده اهمیت حکمت است.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: امام علی (ع) میفرماید اگر حکمت بر کوهها افکنده شود، کوهها را متزلزل میکند و اگر محبت من به کوه برسد، کوه را متلاشی میکند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین عنوان کرد: اگر علوم ما حکیمانه نشود، دستمان خالی است و امتیاز یک طلبه این است که حکیمانه زندگی کند و در روایات داریم که اگر کسی چهل شبانه روز همه کارهایش را خالصانه برای رضای خدا انجام دهد، حکمت از قلبش به زبانش جاری میشود.
وی بهرهمندی از شرح صدر را نیز برای طلاب ضروری عنوان کرد و افزود: حضرت موسی (ع) برای ارشاد فرعون از خداوند شرح صدر طلب کرد و خداوند به ایشان این نعمت عظیم را عنایت کرد.
امام جمعه قزوین اظهار کرد: هر آیه از قرآن را که درک کنیم، ایمان داشته باشیم و شیرینی آن را بچشیم شرح صدرمان افزایش مییابد و پیغمبر (ص) که آیه آیه قرآن را چشیده و درک کرده است، یقیناً از شرح صدر بسیار بالایی برخوردار بوده است.
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