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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرد:

آخر هفته‌ای سرد در انتظار البرز/احتمال آب‌گرفتگی معابر

آخر هفته‌ای سرد در انتظار البرز/احتمال آب‌گرفتگی معابر

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی به استان، بارش باران و احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی روز پنجشنبه سامانه بارشی موجب بارش در نیمه غربی و جنوب غرب کشور خواهد شد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز به پیامد این سامانه بارشی در استان اشاره کرد و گفت: فردا (پنجشنبه) به تدریج افزایش ابر، عصر و شب بارش باران و رعد و برق و در پاره‌ای مناطق آب‌گرفتگی معابر عمومی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وزش باد شدید، گفت: بارش در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان به صورت باران و برف و مه آلودگی خواهد بود.

رحمانیان با تاکید بر اینکه سامانه بارشی فوق تا اواسط روز جمعه در استان فعال خواهد بود، گفت: با توجه به پیش بینی بارش باران و برف و مه آلودگی و کاهش دید افقی در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی البرز، لغزندگی سطح جاده ها و اختلال در تردد جاده ای مورد انتظار است.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه به پیش بینی شرایط جوی فوق، توصیه می شود برای جلوگیری از بروز خسارت های احتمالی، تمهیدات لازم از سوی دستگاه های مولی به کار گرفته شود.

کد مطلب 3933460

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