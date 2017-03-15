منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی روز پنجشنبه سامانه بارشی موجب بارش در نیمه غربی و جنوب غرب کشور خواهد شد.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز به پیامد این سامانه بارشی در استان اشاره کرد و گفت: فردا (پنجشنبه) به تدریج افزایش ابر، عصر و شب بارش باران و رعد و برق و در پاره‌ای مناطق آب‌گرفتگی معابر عمومی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وزش باد شدید، گفت: بارش در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان به صورت باران و برف و مه آلودگی خواهد بود.

رحمانیان با تاکید بر اینکه سامانه بارشی فوق تا اواسط روز جمعه در استان فعال خواهد بود، گفت: با توجه به پیش بینی بارش باران و برف و مه آلودگی و کاهش دید افقی در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی البرز، لغزندگی سطح جاده ها و اختلال در تردد جاده ای مورد انتظار است.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه به پیش بینی شرایط جوی فوق، توصیه می شود برای جلوگیری از بروز خسارت های احتمالی، تمهیدات لازم از سوی دستگاه های مولی به کار گرفته شود.