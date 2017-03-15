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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

وزیر خارجه اتریش: ترکیه به همسایگی با اروپا اکتفا کند

وزیر خارجه اتریش: ترکیه به همسایگی با اروپا اکتفا کند

وزیر خارجه اتریش ضمن مخالفت دوباره با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا اظهار داشت که آنکارا به همسایگی با اروپا اکتفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر خارجه اتریش در سخنان امروز خود در وین بار دیگر مخالفت خود با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را اعلام کرد. 

کورتز در ادامه افزود: ترکیه بهتر است به جای ایجاد هرگونه تنش در خصوص پیوستن به اتحادیه تنها به قرارداد همسایگی با اروپا اکتفا کرده و از زیاده خواهی دست بر دارد. 

وزیر خارجه اتریش همچنین تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا اروپا مناسبات خود با ترکیه را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم قاطع خود در قبال عضویت ترکیه در اروپا را اعلام کند. 

گفتنی است پس از توافق اروپا-ترکیه بر سر کنترل مرزها به منظور مقابله با بحران پناهجویان و همچنین وقوع کودتای نافرجام در ترکیه روند مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا بسردی گرائیده است.

کد مطلب 3933461
شقایق لامع زاده

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    نظرات

    • س ح IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
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      آی خوشم اومد این بچه حال ترکیه رو گرفت و چطور حرف قشنگی زد به این ترکیه ی خائن به مسلمانها . میگن یارو رو به روستا راه نمی دادند سراغ کدخدا رو میگرفت .
    • صدای ملت IR ۲۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
      0 0
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      یعنی همسایگی با اروپا هم به سرت زیاده ....عجب حرفی چه خفتی داد به اقای اردوغان
    • میرزا IR ۰۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
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      پس چرا دشمنان ناتو را در اتحادیه اروپا عضو کردین ولی ترکیه که 70 سال است بعنوان حمال ناتوهست باید به همسایگی با ان اکتفا کند؟

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