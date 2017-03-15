وزیر خارجه اتریش: ترکیه به همسایگی با اروپا اکتفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر خارجه اتریش در سخنان امروز خود در وین بار دیگر مخالفت خود با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را اعلام کرد.

کورتز در ادامه افزود: ترکیه بهتر است به جای ایجاد هرگونه تنش در خصوص پیوستن به اتحادیه تنها به قرارداد همسایگی با اروپا اکتفا کرده و از زیاده خواهی دست بر دارد.

وزیر خارجه اتریش همچنین تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا اروپا مناسبات خود با ترکیه را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم قاطع خود در قبال عضویت ترکیه در اروپا را اعلام کند.

گفتنی است پس از توافق اروپا-ترکیه بر سر کنترل مرزها به منظور مقابله با بحران پناهجویان و همچنین وقوع کودتای نافرجام در ترکیه روند مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا بسردی گرائیده است.