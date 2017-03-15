استان استعداد تبدیل شدن به ۱۰ استان اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان افزود: علیرغم محدودیت ها و مشکلات با تلاش مدیران و مسئولان و هماهنگی و انسجام بخش عمده ای از برنامه های مد نظر دستگاه ها اجرایی شد.

خادمی با بیان اینکه رتبه استان در فعالیت هایی که با همدلی و همکاری مدیران استان همراه است مناسب می باشد تاکید کرد: این توان در استان وجود دارد که با باور، انسجام و حرکت های صحیح پیشرفت بیشتر استان را داشته باشیم.

وی افزود: استان استعداد تبدیل شدن به ۱۰ استان اول کشور به لحاظ توسعه را دارد.

استاندار با بیان اینکه نیاز ها و نداشته هایی در حوزه های مختلف وجود دارد گفت: بیان خدمات دولت توسط مدیران هر دستگاه لازم است.

خادمی با اشاره به تبدیل شدن استان به مقصد گردشگری تاکید کرد: خدمات دهی به مسافران، نظارت بر کالاها، راه ها، اجرای برنامه های ستاد سفر و ... لازم است.

استاندار ایجاد نشاط و امید میان جامعه را از وظایف دولتمردان دانست و بیان داشت: ایجاد نشاط و شادی مشروع و تعریف شده اشکالی ندارد و دستگاه های فرهنگی به ایجاد نشاط و شادی در جامعه کمک کنند.

خادمی در بخش دیگری از سخناناش به انتخابات پیش روی اشاره کرد و گفت: توجه به اصل در انتخابات ضروری است.

خادمی افزود: مشارکت، رقابت، سلامت انتخابات و امنیت انتخابات به عنوان ۴ اصل مهم در انتخابات است.

استاندار توجه به صلاحیت حرفه ای و شایستگی فردی افراد در انتخابات شوراهای شهر و روستا را مهم عنوان کرد و بیان داشت: شوراهای طایفه ای و سیاسی مطلوب نیستند.

خادمی در پایان به همکاری دستگاه ها و در اختیار قرار دادن امکانات دولتی به برگزار کنندگان انتخابات تاکید کرد.