به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند ظهر چهارشنبه در نشست خبری طرح آرامش بهاری با اشاره به سرعت یافتن اجرای طرح دست های آسمانی در اسفندماه، اظهار داشت: بسته های حمایتی شامل برنج، روغن، گوشت، قند، ماکارونی و مواردی از این قبیل بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به توزیع بیش از ۲۴۰۰ سبد کالا با صرف ۳۱۰ میلیون تومان اعتبار، یادآور شد: در طول سال نیز بیش از ۸۰۰ میلیون تومان سبد کالا از محل موقوفات استان بین نیازمندان توزیع شد.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه امسال ۱۲ میلیارد تومان از محل موقوفات هزینه شد، عنوان کرد: سابقه نداشته در هیچ سالی این میزان هزینه صورت بگیرد و از این میزان بیش از ۵۰۰ میلیون تومان مساعدت به مساجد استان بوده است.

وی همچنین عنوان کرد: این اعتبار، دولتی نیست و اعتبار دولتی جذب شده ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

پرداخت کمک هزینه برای ساخت منازل مسکونی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به پرداخت کمک هزینه برای ساخت منازل مسکونی اشاره کرد و گفت: سه کمک هزینه برای ساخت منزل مسکونی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از محل موقوفات در بخش سلامت نیز هزینه شده است، اظهار داشت: در حوزه درمان در همدان، ملایر، کبودرآهنگ و اسدآباد دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان هزینه شده که سعی بر این است با افتتاح اورژانس ملایر، رقم هزینه افزایش یابد.

کاروند با اشاره به تعمیر و مرمت اورژانس قدیم شهرستان ملایر، عنوان کرد: ساخت اورژانس جدید در این شهرستان مجوزها را دریافت کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان به خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان اسدآباد با هزینه ای افزون بر ۱۲۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: راه اندازی درمانگاه اعتمادیه نیز از محل موقوفات صورت گرفته و مجوز درمانگاه شبانه روزی نیز با همکاری پزشکان عمومی و متخصص اخذ شده که می توان عملکرد و نوع خدمات این درمانگاه را منحصر به فرد دانست.

وی اضافه کرد: بیماران نیازمند و مستضعف ۳۲ روستا بر اساس نیات واقف، به صورت رایگان در این درمانگاه درمان خواهند شد و در مرحله بعدی نیز داروی رایگان در اختیار بیماران این روستاها قرار خواهد گرفت.

اعزام تیم درمانی به ۳۲ روستای مورد نظر بهاء الملک

حجت الاسلام کاروند به اعزام تیم درمانی به ۳۲ روستای مورد نظر بهاء الملک اشاره کرد و یادآور شد: در مواردی بیمارانی در این روستاها با مشکلات جدی روبه رو بودند که درمان شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به خرید تجهیزات پزشکی برای بیمارستان فیروزآبادی تهران از محل یکی از موقوفات همدان، عنوان کرد: ۶۷ میلیون تومان برای تجهیز این بیمارستان هزینه شده است.

وی به ارائه خدمات دندانپزشکی در موقوفه طیبه کیانی در شهرستان ملایر اشاره و عنوان کرد: خدمات این موقوفه به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر مستضعفین ارائه می شود.

پرداخت ۴۴۹ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت

وی با اشاره به پرداخت ۴۴۹ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت در همدان، نهاوند، ملایر و تویسرکان، اظهار داشت: تهیه بسته های لوازم تحریر و پرداخت مبالغ نقدی به دانشجویان و دانش آموزان صورت گرفته و هزینه برای دبیرستان سیف الدوله ملایر نیز انجام شده است.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه اطعام فقرا، ایتام و نیازمندان از محل موقوفات انجام شده است، یادآور شد: بیش از ۶۸۰ میلیون تومان در طول سال برای اطعام ایتام، سالمندان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و اطعام در شب های ولادت و شهادت هزینه شده است.

وی از اعزام مبلغین حوزه علمیه قم به بقاع و امامزادگان در مناسبت های مختلف خبر داد و عنوان کرد: برای اعزام مبلغین ۱۸۰ میلیون تومان هزینه شده و بیش از ۴۲۰ نفر مبلغ به بخش های مختلف اعزام شده اند.

راه اندازی مرکز حفظ مجازی و تربیت مربیان حفظ قرآن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: در مباحث فرهنگی و قرآنی نیز توفیقات خوبی به عمل آمده که راه اندازی مرکز حفظ مجازی و تربیت مربیان حفظ قرآن از جمله اقدامات در این زمینه بوده است.

حجت الاسلام کاروند به برگزاری مسابقات قرآنی در مراحل شهرستانی، استانی و اعزام به مرحله کشوری اشاره کرد و افزود: تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش منعقد شده تا در تعداد متسابقین در مسابقات قرآنی توفیقاتی حاصل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره عکس با موضوع «وقف، چشمه همیشه جاری»، یادآور شد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان میزبان این جشنواره در خردادماه ۹۶ خواهد بود و عکاسان می توانند آثار خود را تا ۲۰ فروردین ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان ادامه داد: در سال آینده سعی بر این است فیلم های مستند با محوریت وقف و اجرای امینانه نیات واقفین و همچنین انیمیشن با این موضوع تولید شود.

وی یکی از برنامه های اوقاف را مستندسازی مطالبات از دستگاه های اجرایی دانست و افزود: میزان مطالبات اوقاف و امور خیریه استان از دستگاه های اجرایی استان همدان ۲۳۴ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان بوده که بیشترین بدهی به شهرداری ها به ویژه در شهرستان ملایر و استانداری همدان برمی گردد.

ارسال لیست بدهکاران به سازمان بازرسی

حجت الاسلام کاروند با اشاره به ارسال لیست بدهکاران به سازمان بازرسی، تصریح کرد: انتظار نمی رود که این میزان بدهی یک ساله پرداخت شود اما اگر دستگاه ها در ابتدای هر سال مطالبات را بپردازند صرف نیازمندان خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان تأکید کرد: سازمان اوقاف از شفاف ترین نهادهاست و بازرسی از عملکرد این سازمان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه قرارگاه قدر در راستای شناسایی موقوفات مجهول در استان همدان شکل گرفت، یادآور شد: دو هزار پرونده بایگانی مجهول مورد پیگیری قرار گرفت که پس از بررسی این پرونده ها، ۷۷ وقف شناسایی شد.

حجت الاسلام کاروند به اخذ سند مالکیت برای دو هزار و ۴۳۴ هکتار موقوفه اشاره و عنوان کرد: اگر هفت هزار هکتار موقوفه دیگر نیز سند مالکیت بگیرند جشن مالکیت این موقوفات برگزار خواهد شد.

شناسایی ۲۳۸ بقعه و مکان زیارتی در استان همدان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح آرامش بهاری در نوروز۹۶ گفت: از ۲۳۸ بقعه و مکان زیارتی در استان ۴۹ بقعه شاخص است و به صورت ویژه در این مراکز، طرح آرامش بهاری اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: برنامه هایی نیز برای اجرا در سایر بقاع متبرکه در نظر گرفته شده و می بقاع در طول ایام سال تعطیلی ندارند.

حجت الاسلام کاروند به اعزام ۴۹ مبلغ از حوزه علمیه قم در قالب طرح آرامش بهاری اشاره کرد و افزود: ۱۶ مبلغ بومی استان نیز در این طرح که از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به برپایی خیمه های معرفت در اماکن زیارتی، عنوان کرد: غرفه کودک و نوجوان، سلامت، وقف، مشاوره خانواده و پاسخگویی به سئوالات شرعی در اماکن زیارتی برپا خواهد شد که غرفه کودک و نوجوان و مشاوره خانواده بیشترین استقبال را از سوی زائرین داشته است.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه با اعتبار دولتی برگزار نمی شود، گفت: هزینه برنامه ها از محل بقاع صورت می گیرد و دلیل عدم برگزاری طرح در تمام بقاع، کمبود اعتبار است.

برگزاری مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه همدان

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در خصوص رفت و آمد خودروها به باغ بهشت همدان نیز هماهنگی هایی با پلیس راهور صورت گرفته و ظرفیت پارک بیش از سه هزار خودرو در محل باغ بهشت فراهم شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: شستشوی قبور شهدا و آماده سازی حسینیه باغ بهشت با زیربنای یک هزار و ۶۰۰ متر انجام شده است.

حجت الاسلام کاروند ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا ۱۳ بهمن ماه در آرامستان باغ بهشت همدان دو هزار و ۴۵۴ نفر آرام گرفته اند که از این تعداد یک هزار و ۲۸ نفر زن و یک هزار و ۴۲۶ نفر مرد هستند.