اگر دور شمس حقیقت حرکت کردیم عمر ما زیاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء، آیت الله جوادی آملی در جلسه درس خارج فقه خود با اشاره ایام پایانی سال و آغاز سال نو اظهار داشت: ما الآن در آستانه فروردین هستیم مستحضرید که ذات اقدس الهی اگر این شب و روز را یکسان خلق می‌کرد آن وقت ما فصول چهارگانه نداشتیم و دیگر ارزاق مردم تأمین نمی‌شد. اما نکته ای که باید به آن دقت داشت این است که این زمین است که ۳۶۵ روز تلاش و کوشش کرد که یک دور به دور آفتاب بگردد، ما فکر می کنیم اگر زمین مثلاً پنجاه بار به دور خورشید گشت ما نیز پنجاه سال رشد کرده ایم، در حالی که اگر انسان پنجاه مطلب علمی فهمید پنجاه سالش است! ما باید ببینیم فروردین ما چه زمانی است! عمر هر کسی به اندازه فهم و علم اوست.

وی با اشاره به کلامی از امام صادق(ع) گفت: وجود مبارک امام صادق(ع) به مفضّل فرمود تو چهارتا کتاب بنویس که بعد از مرگِ تو بچه‌های تو کتابِ تو را به ارث ببرند نه اینکه کتاب بخری و در کتابخانه بگذاری تا بچه‌ها ارث ببرند. ما تا نَفَس می‌کشیم باید دنبال سواد و علمی باشیم که مشکل جامعه را حل کند.

این مرجع تقلید تاکید داشت: غرض این است که این دو نکته باید ملحوظ شود؛ که عیدِ ما به این نیست که زمین به دور آفتاب بگردد تا ما عمرمان زیاد شود ما اگر دور شمسِ حقیقت حرکتی کردیم آن وقت عمر ما زیاد می‌شود و بالا می‌آید. اگر دور اهل بیت علیهم السلام گشتیم و از معارف اینها استفاده کردیم و راه اینها را ادامه دادیم ما هم دور شمس گشته ایم و عمرمان زیاد شده است.