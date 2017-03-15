به گزارش خبرنگار مهر، محمداصلانی ظهر چهارشنبه در جلسه شهرداران لرستان هدف از برگزاری این جلسه را تقدیر و تشکر از شهرداران استان بابت یک سال زحمت و تلاش عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت شهرداری کار بسیار سخت و دشواری است.

وی گفت: در سالهای ۹۴ و ۹۵ با توجه به روند ساخت و سازهای ساختمان های مسکونی که در شهرها اتفاق افتاد و با توجه به اینکه درآمد شهرداری ها حاصل از پروانه های ساختمانی است، مشکلاتی برای شهرداری ها ایجاد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان شهرداری مرکز استان باید زمین برای ساخت بازارچه که کمیته امداد ساخت آن را برعهده گرفته است، اختصاص دهد اضافه کرد: بحث استقبال از مهمانان نوروزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود و توجه ویژه ای به آن شود.

وی با بیان اینکه پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری باید در اولویت قرار گیرد و کنترل ساخت و سازها به ویژه در ایام نوروز باید مورد بررسی جدی قرار گیرد ادامه داد: در خصوص کیفیت طرح ها و پروژه های عمرانی باید از توان مجموعه دفتر فنی استفاده کرد و اصول و قواعد کاری را دقیقا رعایت کرد تا سرمایه ها و بیت المال در کوتاه مدت دچار فرسودگی نشود.

معاون عمرانی استاندار لرستان بر معنوی سازی محیط شهرداری ها تاکید کرد و افزود: دیدگاه شهروندان باید نسبت به این دستگاه تغییر یابد.

اصلانی ادامه داد: باید سعی شود انجام کارها به خصوص در بحث پرداخت عوارض به صورت دستی به حداقل برسد تا فضای سالم تری ایجاد شود.

وی در خصوص مطالبات شهرداری از سایر دستگاه ها خواست که مبلغ این مطالبات جمع آوری شود تا در بودجه سال ۹۶ مکتوب لحاظ شود.