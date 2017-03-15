به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت علی معلم و افشین یداللهی، دکتر سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، پیام تسلیتی صادر کرد.

وی نوشت: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ خورشیدی، جامعه فرهنگی و هنری ایران، دو یار و هنرمند سینما و تلویزیون را از دست داد؛ نخست علی معلم، نویسنده، ناشر، منتقد، تهیه‌کننده، کارگردان، مجری تلویزیون، بازیگر و سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه دنیای تصویر و برگزارکننده جشن تندیس حافظ، و دیگری دکتر افشین یداللهی، روان پزشک، شاعر و ترانه‌سرای نام‌آشنای کشور.

اینجانب از دست رفتن این هنرمندان ارجمند و پرتلاش که در زمره «از شمار خرد هزاران بیش» بودند را در آستانه نوروز به جامعه هنری، فرهنگی، ادبی و پزشکی، خانواده، دوستان و مخاطبان کارهای ایشان تسلیت می‌گویم و آرزومند شکیبایی و بردباری از درگاه ایزد متعال هستم.