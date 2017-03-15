اعزام سه گروه جهادی به مناطق محروم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور تعدادی از مسئولان استانی ۳ گروه جهادی از شهرستان زاهدان به مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند.

سرهنگ محمد ناظری در این مراسم که در حسینیه شهیدان جهانزاده زاهدان برگزارشد، اظهار داشت: حضور در اردوهای جهادی توفیقی بزرگی است که خداوند به هرکسی اعطا نمی کند.

وی با بیان تبریک از کسب فیض حضور در این اردوهای جهادی افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرمایند: «الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله» که به شما جهادگران عزیز باید گفت خوشا به حالتان بابت اینکه شما مصداق این آیه مبارکه هستید.

وی ادامه داد: بنده به نمایندگی از مجموعه سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از شما تشکر می‌کنم و می‌گویم که شما عزیزان جایگاه بسیار بالایی را نزد پروردگار دارید.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: بنده از شما ۳ خواسته دارم و می‌خوام که در راستای این ۳ خواسته تلاش کنید.

وی افزود: اولین خواسته بنده از شما این است که در راستای جریان‌سازی و تبلیغ این سنت حسنه در جامعه بسیار تلاش کنید و این اقدام پر ارزش را برای همگان بازگو کنید.

وی گفت: دومین خواسته بنده این است که از این لحظات مهم کمال استفاده را کرده و به بحث خودسازی بسیار اهمیت دهید.

ناظری ادامه داد: سومین خواسته بنده نیز این است که در این اردوهای جهادی به بحث مطالبه‌گری که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب است بیشتر بپردازید و الان که فرصت پیدا کردید در سراسر استان و در کنار مردم مظلوم و مستضعف قرار بگیرید ظلم ستیزی را در دستور کار قرار دهید.

وی افزود: شما با برگزاری اردوی جهادی در این استان که حساسیت‌های بسیار مهمی را در زمینه وحدت دارد در واقع سفیران وحدت هستید.

همچنین در این مراسم علی‌اکبر جعفری بیان داشت: شعار محوری اردوهای جهادی امسال ما «خدمت بی منت» است که نشان از آن دارد که خدمت جهادی ما نه از سر منت که از سر وظیفه است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سیستان و بلوچستان افزود: در واقع شما هم اگر از لحظات شیرین عیدتان می‌گذرید یک خدمت است همانند کسانی که در سال‌های گذشته همین راه را رفتند و بعد از شما نیز خواهند رفت.

وی گفت: این چهارمین مرحله اعزام این اردوها هست که پنجمین و آخرین مرحله آن ۵ فروردین و در قالب ۴۰ گروه و ۴۰۰ نفر برگزار می شود.