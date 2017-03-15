۴۰درصد از تصادفات رانندگی درزنجان به دلیل خستگی وخواب آلودگی است

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ علی اصغر شیر محمدی ظهر چهار شنبه در مانور طرح عملیاتی ترافیکی نوروزی در استان زنجان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه با تلاش همه ارگان ها درامر ترافیک در سطح استان افتخار کسب رتبه اول کشوری در کاهش کار جاده ای داشته ایم،اظهار داشت: در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای روبرو بوده ایم.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: ۸۰ واحد گشتی درمحورهای مواصلاتی استان زنجان در طرح نوروزی پلیس راه فعال خواهندبود.

شیر محمدی افزود: در طرح نوروزی پلیس راه استان زنجان ۸۰ واحد گشتی از امروز«چهارشنبه» ۲۵ اسفندمااه سال ۹۵ تا ۱۵ فروردین سال ۹۶ درمحورهای مواصلاتی استان زنجان فعال خواهندبود.

وی با اشاره به اینکه شعارامسال پلیس راهورپرهیز از خطر ، آرامش درسفراست، ادامه داد: همچنین ۸۰ دوربین سیار، ۳۸ دوربین نظارتی و ۲۰ دوربین ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی استان زنجان برتردد خودرو ها نظارت وتخلفها را ثبت می کند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، برکنترل جدی محسوس و نامحسوس پلیس راه از ناوگان های مسافربری هم تاکید کرد و گفت: پلیس راه در این میان تست سلامت رانندگان را در دستور کاری خود دارد و با متخلفان برخورد جدی می کند.

شیر محمدی افزود: پلیس راه با رانندگانی که از قوانین تخلف و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید کرده و خودروی آنها متوقف می شود.

وی همچنین از رانندگانی که خودرو خود را معاینه فنی نکرده اند خواست تا نسبت به این امر توجه جدی داشته باشند و افزود: شهروندان زنجانی در ایام نوروز به هنگام تردد در محورها با رعایت قوانین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه سلامتی خود و دیگران را تضمین کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از اجرای طرح تست سلامت رانندگان در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبرداد و گفت: پلیس راه با رانندگانی که از قوانین تخلف و یا از مواد مخدر و الکل استفاده کنند برخورد شدید کرده و خودروی آنها متوقف می شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان از کاهش ۱۰ درصدی تصادف فوتی طی ۱۱ ماهه سالجاری در استان زنجان خبر دادو گفت: طی این بازه زمانی ۲۰۲ نفربر اثر تصادف فوت شدند.

شیر محمدی افزود: طی ۱۱ ماهه سالجاری ۲۰۲ نفر بر اثر تصادف در جاده های استان زنجان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه سالجاری تصادفات جرحی هزار و ۴۹ مورد که ۱۱ درصد کاهش ، خسارتی هزار و ۳۹۶ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برابر است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: در مجموع دو هزار و ۵۹۳ مورد تصادف در جاده های استان زنجان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش دارد.

شیر محمدی تاکید کرد: طی ۱۱ ماهه سالجاری عدم توجه به جلو ۲۹ درصد ، انحراف به چپ ۱۹ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه ۱۲ درصد از وقوع تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

رییس پلیس راه استان زنجان گفت : طبق آمار حدود ۴۰ درصد از تصادفات رانندگی در این استان به دلیل خستگی و خواب آلودگی است.

شیرمحمدی افزود: طی این بازه زمانی آزاد راه زنجان به قزوین ۳۶ درصد تصادفات در جاده های زنجان را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان یاد آرشد: طی ۱۱ ماهه سالجاری خودرو سواری ۶۱ درصد، کامیون و تریلر ۱۶ درصد ، وانت ۱۱ درصد و موتور سیکلت ۹ درصد از تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.