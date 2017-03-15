به گزارش خبرنگار مهر، ایرج دست نشان ظهر چهارشنبه در طرح نوروزی پلیس راه استان زنجان، با بیان اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل استان وظیفه خود را از چند روز قبل شروع کرده است، اظهار داشت: از اواسط سال ۹۵ حوزه راهداری به مجموعه اداره کل حل و نقل و پایانه ها اضافه شده که این امر گام مهم و اساسی در توسعه فعالیت ها در حوزه حمل و نقل است.

وی با اشاره به اینکه در طرح زمستانی کارکنان راهداری خدمات متفاوت تری را به مردم ارائه کردند، افزود: خوشبختانه در طرح راهداری زمستانی فعالیت های خوبی صورت گرفت و توانسته ایم عملکر موفقی در این زمینه داشته باشیم.

دست نشان با بیان اینکه ۲۰ دوربین ثبت تخلف در آزادراه‌های زنجان-تبریز و زنجان - قزوین فعال است، خاطر نشان کرد: با تلاش همه ارگان ها بخصوص پلیس راه استان در تلاش هستیم حوادث جاده ای را در محور ها مواصلاتی کاهش دهیم و با طرح ایمنی در سال جدید شاهد کاهش تلفات باشیم.

مدیر کل حمل و نقل جاده ای استان زنجان به همه رانندگانی که قصد تردد در جاده ها را دارند، توصیه کرد تا خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن، وسایل گرمایشی، لباس گرم و جیره غذایی خشک کنند.

دست نشان با بیان اینکه سفرهای نوروزی در روزهای آینده آغاز می شود، افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار کرده و بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند و برای اطلاع از وضعیت راه های این استان با سامانه ۱۸۱۶ در هر ساعت از شبانه روز در تماس حاصل کنند.

وی افزود: ۳۷ دستگاه نظارت تصویری و ۵۸ دستگاه تردد شمار در مسیرهای ارتباطی استان زنجان فعال هستند و این دوربین ها در کاهش تخلفات و تصادفات بسیار موثر است.