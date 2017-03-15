برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا(س) در تمامی بقاع متبرکه خراسان رضوی

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اعلام خبر برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) در تمامی بقاع متبرکه استان خراسان رضوی، اظهار کرد: حجج‌اسلام خاتمی، دهنوی و فاطمی‌منش سخنران مراسم شاخص این عید باشکوه در نیشابور و سبزوار هستند.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه‌های مرتبط با حضرت فاطمه زهرا(س) در موقوفه مهر فاطمی برگزار می‌شود، ادامه داد: همچنین از برنامه‌های مناسبتی ماه رجب در ایام نوروز ۹۶ می توان به مراسم ولادت امام محمدباقر(ع)، شب لیله‌الرغایب و شهادت امام هادی(ع) اشاره کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی به اجرای طرح آرامش بهاری در دوهزارو ۴۰۰ بقعه متبرکه در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: ششمین دوره این طرح از ۲۸ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ در ۱۱۸ بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود.

وی با اشاره به استقبال یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر در پنجمین دوره طرح آرامش بهاری در ایام نوروز ۹۵، خاطرنشان کرد: یک میلیون و ۷۶۵ هزار و ۱۱۰ نفر زائران ایرانی و ۴۴ هزار ۸۹۰ نفر زائران غیرایرانی هستند.

احمدزاده در خصوص برنامه های دیگر در ایام نوروز ۹۶ عنوان کرد: خدمت‌رسانی ۲۴ ساعته خادمان بقاع متبرکه در سه شیفت هشت ساعتی، برپایی ایستگاه‌های چای صلواتی در ۴۶ بقعه، امکان اسکان دو هزارو ۹۹۵ نفر روز در ۶۰ بقعه و اسکان چهار هزارو ۳۰۰ نفر روز در ۴۰۰ حسینیه از جمله فعالیت های در نظر گرفته شده در این ایام است.