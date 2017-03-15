حضور پر رنگ خیرین در بهزیستی/۱۵ کودک به فرزندخواندگی قبول شدند

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای یک خودرو پراید به شیر خوارگاه شهید ثمین تاب بهزیستی توسط خیرین خبر داد و افزود: خوشبختانه ورود خیرین به این سازمان در استان خوب است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳ کودک بد سرپرست و بی سرپرست در ۵ مرکز بهزیستی نگهداری می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنحان گفت:در حال حاضر ۱۴۷ کودک هم امداد گر بهزیستی هستند و در خانواده و یا جایگزین و تحت مراقبت بهزیستی هستند.

محمدی قیداری گفت: طی سال ۹۵ حدود ۳۶ کودک از مراکز بهزیستی ترخیص شدند که ۱۵ نفر از آنها به فرزند خواندگی قبول شدند و مابقی هم جایگزین به خانواده و جامعه منتقل شدند.