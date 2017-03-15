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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

حضور پر رنگ خیرین در بهزیستی/۱۵ کودک به فرزندخواندگی قبول شدند

حضور پر رنگ خیرین در بهزیستی/۱۵ کودک به فرزندخواندگی قبول شدند

زنجان-مدیر کل بهزیستی استان زنجان ورود خیرین به بهزیستی در حوزه کودکان را خوب اعلام کردو گفت: ۱۵ کودک به فرزند خواندگی قبول شدند.

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر از اهدای یک خودرو پراید  به شیر خوارگاه شهید ثمین تاب بهزیستی توسط خیرین خبر داد و افزود: خوشبختانه ورود خیرین به این سازمان در استان خوب است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳ کودک بد سرپرست و بی سرپرست در ۵ مرکز بهزیستی نگهداری می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنحان گفت:در حال حاضر ۱۴۷ کودک هم امداد گر بهزیستی هستند و در خانواده و  یا جایگزین و تحت مراقبت بهزیستی هستند.

محمدی  قیداری گفت: طی سال ۹۵ حدود ۳۶ کودک از مراکز بهزیستی ترخیص شدند که ۱۵ نفر از آنها به فرزند خواندگی قبول شدند  و مابقی هم جایگزین به خانواده و جامعه  منتقل شدند.  

کد مطلب 3933494

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