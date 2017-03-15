به گزارش خبرنگار مهر، پرویز رمضانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی اظهار داشت: با حمایت و تلاش دولت و دستور رئیس جمهور و تخصیص اعتبار به سازمان بیمه سلامت، مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریال از مطالبات مربوط به سال ۹۵ مؤسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در استان بوشهر طی یک هفته گذشته پرداخت شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر تصریح کرد: این اداره کل با توجه به تعهدی که در ارائه خدمات بیمه ای دارد و مکلف است تا پرداختی به مراکز و مؤسسات تشخیصی درمانی را به موقع انجام دهد.

وی بیان کرد: سازمان بیمه سلامت در طرح تحول سلامت نیز تلاش کرد تا با افزایش تعهد پوشش خدمات سلامت، هزینه های پرداختی از جیب مردم را کاهش دهد.

رمضانی افزود: مبلغ ۳۱۰ میلیارد ریالی که تنها ظرف مدت یک هفته اخیر پرداخت شده است دقیقاً معادل کل هزینه های پرداختی این اداره کل در سال ۱۳۹۲ است و اظهار امیدواری کرد که به محض وصول اعتبار، سایر مطالبات مؤسسات و مراکز درمانی طرف قرارداد در سال ۹۵ نیز پرداخت شود.