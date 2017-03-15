حضور یوسف کرمی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کرمی، قهرمان تکواندوی کشور و جهان با حضور در مناطق محروم شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان در اردوی جهادی شرکت کرد.

وی در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی با ابراز خوشحالی از حضور در استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به همراه بسیج سازندگی در این اردو شرکت کردم و در کنار کسانی هستم که بدون هیچ چشم‌داشتی و با نیت خالص اینجا حضور دارند.

وی تصریح کرد: من هم بدون هیچ چشم‌داشتی و همراه با قلبم در اینجا هستم و توصیه می‌کنم به بقیه قهرمانان و بازیگران که در اینجا حضور پیدا کنند.

قهرمان تکواندوی کشور و جهان ادامه داد: من از صمیم قلب دوست داشتم که به اینجا بیایم و از مردم خونگرم و مهمان‌نواز سیستان و بلوچستان نیز تشکر می‌کنم که در این مدتی که اینجا حضور داشتم با مهربانی با ما رفتار کردند.

وی ادامه داد: ما با حضورمان نشان می‌دهیم که هرجای ایران که لازم به حضور ما باشد ما هستیم و هر ایرانی که در دورترین جای ایران هم که باشد ما باهم برادر هستیم و این شاید تنها کاری باشد که از ما بر بیاید.