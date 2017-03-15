به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: باید با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه و سازمان‌های مردم نهاد در برابر پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مبارزه با مواد مخدر مقابله کرد.

وی تصریح کرد: از نیمه دوم امسال با حمایت‌های صورت گرفته از سازمان‌های مردم نهاد در راستای مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات و طرح‌های خوبی در استان اجرا شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بیان کرد: همچنین در نیمه دوم سال ۹۵ سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر از ۲۴ سمن به ۴۴ سازمان مردم نهاد افزایش یافته است.

گراوند خاطرنشان کرد: وزیر کشور در سفر اخیر که به استان بوشهر داشتند دستور ایجاد کمپ ویژه معتادین متجاهر را دادند که تمامی اقدامات لازم صورت گرفته و به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

معاون استاندار بوشهر گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید در بحث فرهنگی تلاش‌های بیشتری صورت گیرد و از ظرفیت‌های فرهنگی به ویژه ورزش‌های بومی محلی در راستای ارتقا نشاط اجتماعی بهره‌گیری شود.

وی یادآور شد: در استان بوشهر با تدابیر مدیریت ارشد استان با احداث زمین‌های ورزشی و طرح‌های امید اجتماعی گام‌های موثری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی برداشته شده است.